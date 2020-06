“Lógicamente que no estoy bien, es una realidad y no puedo manifestar otra cosa” fue la frase inicial del ahora extécnico de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, cuando se refirió a su salida del equipo que juega en el estadio Monumental.

“Nosotros sabíamos que el regreso a Perú no iba a ser favorable. Hoy se dio a conocer que ya no somos más parte de Universitario”, prosiguió el entrenador uruguayo en el programa “Al ángulo”, dando más detalles sobre la comunicación que tuvo con la actual dirigencia del equipo peruano. Como se sabe, el club decidió rescindir el contrato del exDT de Peñarol, después que un informe médico señalara que pertenece a la población vulnerable ante el coronavirus, lo que le impediría ejercer sus labores.

Pese a la finalización de los vínculos laborales con la 'U’, el estratega ‘charrúa’ de 72 años no descarta regresar al fútbol de nuestro país. “La llama está viva. Yo no descarto un regreso al Perú, no descarto seguir trabajando”, expresó.

También hizo hincapié en el trabajo formativo que tienen que realizar los equipos del medio local. “No me cabe la menor duda que en un país tan grande como Perú, con treinta y pico millones de habitantes, tiene que haber grandes talentos. Hay que buscarlos, hay que apoyarlos, hay que crear proyectos”, señaló Gregorio.

Aunque lamentó haber dejado el club, recordó a los hinchas, quienes siempre le mostraron su cariño. “Yo digo que los hinchas de Universitario tienen que apoyar al club para que vuelva a ser protagonista del continente”, aseveró el otrora DT de Peñarol.

Bajo la dirección de Gregorio Pérez, Universitario alcanzó la cuarta posición de la Liga 1 al acumular 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota en seis encuentros.

Juan Pajuelo tomará las riendas del equipo, según lo informado por la administración de Universitario.

