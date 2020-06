Real Madrid vs. Eibar EN VIVO | ONLINE EN DIRECTO | se enfrentan este domingo 14 de junio por la fecha 28 de LaLiga Santander, en el reinicio del torneo. El partido se jugará a partir de las 12.30 p. m. (horario peruano) y 7.30 p. m. (horario español) en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid. La transmisión estará a cargo de Movistar + y DirecTV Sports.

La República Deportes te trae GRATIS este y otros encuentros en la reanudación del fútbol español. Súmate a la cobertura minuto a minuto para mantenerte actualizado con las mejores jugadas, los goles, las incidencias y el resumen y marcador final al término de los 90 minutos.

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO: antesala del partido

Más de tres meses después de que el fútbol español se viera obligado a tomar una pausa debido a la pandemia de coronavirus, los hinchas de LaLiga disfrutan del regreso a la competencia de sus equipos favoritos. Real Madrid será el último de los grandes clubes del país ibérico en volver al ruedo, con la misión de ganar para no perderle pisada al líder Barcelona en su lucha por alcanzar un nuevo título del campeonato doméstico.

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO: ¿Cómo llegan los merengues?

Los dirigidos por Zinedine Zidane tienen la obligación de conseguir los tres puntos ante el cuadro vasco si quieren acortar distancias con el equipo de Quique Setién en la tabla de posiciones. Real Madrid viene de una derrota ante el Betis en la última jornada que lo relegó al segundo lugar de la clasificación antes de que el torneo quedara paralizado.

El equipo blanco disputará este partido, así como los otros juegos que le restan de local en la temporada, en el estadio Alfredo Di Stéfano. Esto se debe a que, debido a la prohibición de albergar público, la directiva del club consideró oportuno adelantar los trabajos de remodelación del Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO: ¿Cómo llegan los ‘Armeros’?

Eibar arriba con una racha negativa de dos derrotas consecutivas, por lo que necesita empezar a conseguir mejores resultados para no seguir tentando los puestos de descenso. El equipo azulgrana marcha en la casilla número 16 de la tabla, solo dos puntos por encima del Mallorca, el cual ocupa el último lugar de los clubes que perderán la categoría.

Para este duelo, el conjunto ‘Armero’ se esperanza en la capacidad goleadora de Fabián Orellana, quien suma siete tantos y seis asistencias esta campaña. Sin embargo, no podrá contar con el mediocampista Gonzalo Escalante, quien es baja por acumulación de tarjetas amarillas.

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos, Vinicius Junior, Modric, Karim Benzema.

DT: Z. Zidane

Eibar: Dmitrovic; Arbilla, Oliveira, Bigas, José Ángel; León, Diop, Cristóforo, Orellana, Días, Enrich.

DT: Mendilibar

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Eibar por LaLiga?

Perú - 12.30 p. m.

México - 12.30 p. m.

Ecuador - 12.30 p. m.

Colombia - 12.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York y Florida) - 1.30 p. m.

Bolivia - 1.30 p. m.

Venezuela - 1.30 p. m.

Paraguay - 2.30 p. m.

Chile - 2.30 p. m.

Argentina - 2.30 p. m.

Uruguay - 2.30 p. m.

Brasil - 2.30 p. m.

España - 7.30 p. m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Eibar por LaLiga?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

España: Movistar Laliga 2, Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus

Francia: beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT

Italia: DAZN

Real Madrid vs. Eibar: estadio del partido

El escenario de este encuentro será el estadio Alfredo Di Stéfano, ubicado en la ciudad Real Madrid de Valdebebas. El recinto es usado principalmente por la filial del club, el Real Madrid Castilla, y tiene capacidad para 6.000 espectadores, aunque en esta oportunidad no podrá albergar público.

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO: historial de enfrentamientos

El historial de duelos entre el Madrid y Eibar no es muy extenso, pues solo se han cruzado en trece oportunidades. La ventaja que tiene el equipo capitalino es abrumadora: diez triunfos, dos empates y una sola derrota. El marcador del último juego protagonizado por ambos equipos terminó 4-0 a favor de los ‘Galácticos’.

