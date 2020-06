Prensa brasileña sobre Christian Cueva: “No tiene el perfil que Sao Paulo busca”

Los efectos por la confesión que hizo Christian Cueva en los últimos días generan un debate aparte. Luego que el volante nacional declarara que quiere volver a integrar las filas de Sao Paulo, la prensa brasilero evaluó las posibilidades que hay para que ese deseo se concrete.

El pasado jueves, el integrante de la selección peruana aseguró que tiene una revancha personal en el ‘tricolor’, además que está dispuesto a someterse a un contrato de productividad, pues su objetivo es recuperar su mejor nivel.

Sin embargo, la aspiración no sería mutua, ya que ‘Globoesporte’ de Brasil analizó las posibilidades que tiene Christian Cueva para formar parte de Sao Paulo, teniendo como diagnostico un resultado desfavorable para ‘Aladino’.

Globoesporte sobre Christian Cueva.

“No hay discusión en el club por parte del jugador. La posibilidad de contratar hoy es cero. El peruano no tiene el perfil de jugador buscado para el equipo de Sao Paulo”, se lee en el medio deportivo.

Asimismo, añadieron la desagradable forma en la que el exjugador de Toluca salió del club, y la participación de la FIFA para poder conseguir la opción de ser contratado por otro equipo, corriendo el riesgo de ser multado.

¿Christian Cueva tiene oportunidad de regresar a Sao Paulo?

“Eso es porque Christian Cueva dejó a Santos en un litigio. Alegó demoras en los pagos y solicitó la liberación de la FIFA para poder defender a Pachuca, de México. La FIFA otorgó la liberación, pero indicó que Santos tenía derecho a demandar al jugador para cobrar la multa”, agregaron.

Palabras de Christian Cueva sobre regresar a Sao Paulo

“¿Quién no (volvería)? Me gustaría, cualquier jugador quisiera regresar a Sao Paulo, primero por lo que me dio Sao Paulo, por la oportunidad que me dio, y luego por cómo se sentía mi familia en Sao Paulo, por la forma en que los fanáticos me apoyaron”.

