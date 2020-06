El 8 de mayo del 2015 es una fecha que nunca borrará de su mente el hincha de River Plate. Aquel día, el millonario derrotó 1-0 a Boca Juniors en el Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el protagonista del encuentro fue el árbitro Germán Delfino, quien inclinó la balanza a favor del equipo de Marcelo Gallardo.

La escena fue una jugada puntual por la que recibió duras críticas por parte del plantel e hinchas ‘xeneizes’: una brutal patada del defensa central Ramiro Funes Mori en la boca del estómago del mediocampista Pablo Pérez. Cinco años después, el árbitro de 42 años, confesó que perjudicó a Boca Juniors.

"Cuando vi la patada de Funes Mori a Pablo Pérez me quería matar. Te preguntas por qué no estabas un metro más a la derecha o a la izquierda para verla mejor. Como me tocó cobrar bien un penal a los 45′' en la Sudamericana”, confesó Delfino a Radio Continental. "Me hubiese gustado contar con el VAR", lamentó en otra entrevista con Fox Sports.

Sin embargo, no solo fue esa tremenda falta de Funes Mori, también hubo dos jugadas polémicas contra Fernando Gago. Primero, un planchazo de Leonel Vangioni y luego un golpe en la nuca de Carlos Sánchez, a quien solo le mostró la amarilla.

Posteriormente, el uruguayo Sánchez anotó el único gol del triunfo. Delfino reconoció que fue un partido difícil de arbitrar con protagonistas mediáticos. “Pablo Pérez es uno de los jugadores más discutidores, también Leo Ponzio. En el pasado, tuve algunos cruces con el ‘Cata’ Díaz, pero quedan acá”, concluyó.

