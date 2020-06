Hincha que irrumpió en el Barcelona vs. Mallorca explicó cómo y por qué entró al campo

La entrada intempestiva de personas a un campo de juego mientras se está jugando un partido, si bien no es un evento del todo raro, siempre causa sorpresa. Sin embargo, lo que ocurrió en el duelo disputado entre Barcelona y Mallorca por la reanudación de LaLiga ha llamado aún más la atención, pues un aficionado logró colarse al terreno de juego pese a que estaba prohibida la presencia de hinchas en el estadio como medida de prevención por la pandemia de coronavirus.

Horas después del incidente que protagonizó, el intruso se animó a contar que lo motivó a incurrir en dicha acción.

“Mi sueño es tener una foto con Messi o llegar a conocerlo. Yo fui por Messi, pero vi que estaba Jordi Alba primero y le pedí la foto. Después, fui corriendo por Messi. Claro, por el virus se ve que no quería sacarse la foto. Saqué una más o menos, que no se veía muy bien, pero la Policía me la hizo eliminar. Me revisaron todo el teléfono. Quería la foto con Messi, le he echado huevos y al final no me llevé nada”, reveló en el programa El Partidazo de COPE.

El sujeto, que llevaba una camiseta de Messi al momento de su irrupción en la cancha, explicó cómo pudo llevar a cabo su plan.

“Salté una valla de casi dos metros, fui a una de las tribunas, bajé las escaleras y me metí al campo de juego. Llegué a la cancha a los 40 minutos del primer tiempo y estaba gritando: ‘Messi, la foto, Messi, la foto, por favor, dale’. Cuando me metí, vi a Jordi Alba y quise sacarme una foto con él. Y luego fui corriendo por Messi. Ha sido una experiencia guapa”, contó.

Al final, de nada le sirvió haber planificado con anticipación su accionar, pues lo que terminó recibiendo fue algo muy distinto de lo que pensaba llevarse.

“Lo pensé desde el día que se confirmó que iban a jugar. Quiero una foto con Messi, es mi ídolo y no sé, quería la foto. Por los nervios, el plan me terminó fallando, pero en verdad, tampoco estoy tan triste. Soy francés, soy de todos lados, aunque he vivido aquí (España) toda mi vida. Tuve que dejar mis datos y los nombres de mis padres porque me va a llegar a una multa”, finalizó.

