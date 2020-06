Barcelona vs. Mallorca EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO se miden sábado HOY 13 de junio a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y 10:00 p.m. (hora de España) el estadio de Son Moix por la fecha 28 de LaLiga Santanter 2020. La transmisión estará a cargo de ESPN 2, Movistar+ España y SKY HD.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

Luego de tres meses de paralización de LaLiga Santanter por la pandemia del coronavirus, el Barcelona (1° con 58 puntos) retoma el campeonato como líderes, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, su más inmediato perseguidor. El entrenador del Barcelona, Quique Setién, confirmó que los delanteros Lionel Messi y Luis Suárez estarán en condiciones de jugar en Mallorca.

Messi ha estado algunos días haciendo trabajo específico por una contractura en el cuádriceps, y Suárez acaba de recibir el alta médica tras cinco meses de baja por una operación de rodilla. Pero, para el preparador santanderino, esa no es su principal ventaja para conquistar el título. "Nuestra ventaja sobre los demás es que tenemos al mejor del mundo", subrayó Setién en referencia a Messi.

Uno de las debilidades que buscará mejor el Barza es la salida del balón, un aspecto que han trabajado en los entrenamientos. "La salida del balón la tenemos que mejorar en algunos conceptos", manifestó Setién, quien desveló que al equipo técnico ha dedicado estos últimos días "mucho tiempo y muchas horas" a mejorar este aspecto.

PUEDES VER LaLiga Santander: conoce cómo marcha la tabla de posiciones tras reanudarse el torneo

Por su parte, el Mallorca (18° con 25 puntos) está en la zona de descenso y buscará sumar tres puntos en casa para malograr la fiesta del regreso de Messi. El cuadro de Vicente Moreno logró una victoria en la última fecha contra Eibar e intentará seguir en la senda del triunfo, a pesar de la irregular campaña que ha registrado en el torneo.

El croata Ante Budimir, goleador del equipo con nueve tantos, es la principal carta del Mallorca en el ataque. El delantero de 28 años ya sabe lo que es marcarle al Barcelona, puesto que, en la ida le anotó un doblete en el Camp Nou en la derrota por 5-2.

“Es un partido muy complicado. Jugamos ante uno de los mejores clubes del mundo, pero no se lo pondremos nada fácil. Además es un partido bonito dentro de la ilusión que hay por la vuelta del fútbol en estos tiempos”, dijo Budimir al diario Marca.

Barcelona vs. Mallorca HOY EN VIVO: horarios

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Perú: 3.00 p. m.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en México: 3.00 p. m.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Ecuador: 3.00 p. m.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Colombia: 3.00 p. m.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York y Florida): 4.00 p. m.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Bolivia: 4.00 p. m.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Venezuela: 4.00 p. m.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Paraguay: 5.00 p. m.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Chile: 5.00 p. m.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Argentina: 5.00 p. m.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Uruguay: 5.00 p. m.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Brasil: 5.00 p. m.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en España: 10.00 p. m.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: canales de transmisión

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Perú: ESPN 2, ESPN Play

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Brasil: Fox Premium

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Chile: ESPN 2, ESPN Play

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Costa Rica: SKY HD

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Ecuador: ESPN Play Sur

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en España: Movistar+ Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO en Venezuela: ESPN Play Sur

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, de Jong, Vidal; Messi y Griezmann.

DT: Quique Setien.

Mallorca: Reina; Pozo, Valjent, Raíllo, Fran Gámez; Kubo, Baba, Dani Rodríguez, Lago Junior; ‘Cucho’ Hernandez y Budimir.

DT: Vicente Moreno.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: estadio donde se jugará el partido

El estadio Son Moix, con capacidad para 23.142 espectadores, pertenece al Ayuntamiento de Palma, fue inaugurado en 1999 con motivo de la Universiada y ha sido conocido también anteriormente, en virtud de acuerdos comerciales, como Ono Estadi y Iberostar Estadi.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.