Arturo Vidal se animó a revelar, en una entrevista, el origen de su característico corte de cabello, aquella cresta estilo ‘mohawk’ que lo ha hecho inconfundible desde los 19 años.

El mediocampista chileno cuenta que la idea la tomó de un jugador europeo mientras se encontraba concentrado con la selección chilena durante la realización del Sudamericano Sub-20 en el año 2007, en Paraguay.

“A los 19 años me dejé la cresta. Estaba con Chile en un Sudamericano y vi un partido de la selección alemana. Me fijé en el lateral izquierdo (Christian Ziege). Le vi la cara, la cresta, la agresividad, y vi que los rivales le tenían más miedo de lo normal. Se me ocurrió esta idea y agregué algo más a mi juego”, acotó.

Christian Ziege fue seleccionado alemán por más de 10 años y disputó dos Copas del Mundo (1998 y 2002). Además tuvo destacada participación en importantes campañas con el Bayern Munich, Milan, Liverpool y Tottenham, entre otros clubes del viejo continente.

Por su parte, Arturo Vidal se encuentra a pocas horas de volver a los campos de fútbol con el Barcelona. Sin embargo, los rumores que lo colocan en el Inter de Milan crecen día a día. En ese sentido, ‘El Rey’ tuvo palabras de elogio para el técnico Antonio Conte, quien lo dirigió en la Juventus.

“Con Conte tengo una relación; sabe que soy un ganador, sabe que conmigo puede confiar. Es lo que quiero aquí. Me gusta jugar, me gusta sentirme importante. No digo jugar todos los partidos, pero sí esos que son claves, los que ayudan a ganar títulos. Hay jugadores que se nombran mucho, con talento, pero hay partidos más complicados de jugar porque entran muchos sentimientos”, expresó para El Periódico.

No obstante, Vidal afirmó que ahora solo piensa en destacar en el Barcelona. “Quiero sentirme importante. Y si no, uno tiene que mirar por su carrera. Gracias a Dios, estoy mejor que nunca. Me siento para estar tres o cuatro años más jugando al máximo nivel”, sentenció.

