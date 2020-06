Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid EN VIVO: horario y dónde ver el partido por LaLiga

Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid EN VIVO | Ver Athletic vs. Atlético por Internet Gratis | Se enfrentan este domingo (EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV Sports, Movistar+ y MiTele Plus) por la jornada 28 de LaLiga Santander. Este compromiso se jugará en el estadio de San Mamés y podrás seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

¿A qué hora es el partido Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid?

Si quieres seguir la transmisión del Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid, clubes que luchan por lograr su clasificación a un torneo internacional, aquí te mostramos los horarios de este duelo en los distintos países:

Perú - 7.00 a. m.

México - 7.00 a. m.

Ecuador - 7.00 a. m.

Colombia - 7.00 a. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Washington D. C. y Miami) - 8.00 a. m.

Bolivia - 8.00 a. m.

Venezuela - 8.00 a. m.

Paraguay - 9.00 a. m.

Chile - 9.00 a. m.

Argentina - 9.00 a. m.

Uruguay - 9.00 a. m.

Brasil - 9.00 a. m.

España - 14.00 p. m.

Athletic Bilbao encara con ánimos reforzados su partido de la vigésimo octava jornada de LaLiga tras ganar los dos últimos compromisos antes de la crisis sanitaria frente a Real Valladolid fuera de casa y ante el Villarreal como local por 4-1 y 1-0, respectivamente. Desde el comienzo de la competición, los locales han ganado nueve de los 27 encuentros jugados hasta ahora, con una racha de 29 tantos a favor y 23 en contra.

🎙️ Gaizka Garitano



🗣️ "No encuentro mayor motivación en el mundo del fútbol que poder representar a tu pueblo y a tu equipo jugando con la gente de aquí"



Rueda de prensa completa 👉 https://t.co/khmcScyzYd#AthleticAtleti #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/xQKfYmqcUv — Athletic Club (@AthleticClub) June 13, 2020

En tanto, el Atlético de Madrid logró un empate a dos frente al Sevilla, sumando un punto en el último encuentro disputado de la Liga Santander, así que llega a este choque con las pretensiones de quedarse esta vez con los tres puntos. De los 27 partidos que ha jugado en esta temporada del torneo español, el 'Colchonero’ ha ganado en 11 de ellos y acumula una cifra de 21 goles encajados frente a 31 a favor.

Como locales, el Athletic Club de Bilbao ha vencido siete veces, ha perdido en tres ocasiones y ha empatado tres veces en 13 partidos jugados hasta ahora, lo que significa que no está aprovechando los encuentros en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo.

Mientras que el Atlético de Madrid tiene un balance de tres victorias, tres derrotas y siete empates en 13 partidos jugados, por lo que tendrán que ponerse serios este domingo para llevarse la victoria.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el estadio de San Mamés y el balance es de 12 derrotas y tres empates a favor del Athletic Bilbao sobre el Atlético de Madrid. La última vez que jugaron estos equipos en LaLiga fue en octubre de 2019 y el encuentro finalizó con un resultado de 2-0 para los visitantes

PUEDES VER Así va la tabla de posiciones de LaLiga Santander tras victoria del Barcelona

¿En qué canal ver el partido Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid?

Si quieres ver el partido Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid EN VIVO por la jornada 28 de LaLiga Santander, podrás seguirlo por los siguientes canales de transmisión:

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, DirecTV Play

España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, DirecTV Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, DirecTV Play

Paraguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

Alineaciones probables del Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid

Athletic Bilbao: Unai Simón; Ander, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga; Williams, Muniain, Córdoba; y Raúl García.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Carrasco; Marcos Llorente y Diego Costa.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.