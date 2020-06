Alianza Lima no podrá cumplir con el pago de las cuotas concursales que restan este año

Los efectos negativos de la pandemia de coronavirus en el fútbol peruano no se limitan solo al ámbito deportivo. Las finanzas de muchos clubes se han visto afectadas, lo que ha motivado a los dirigentes a a aplicar recortes de sueldo. Alianza Lima, por su parte, no solo se tomó esta medida, sino que además anunció que no podrá pagar las cuotas concursales que aún adeuda este año.

“Con la finalidad de garantizar la continuidad del club Alianza Lima en el contexto del severo impacto por la pandemia de la COVID-19, nos hemos visto en la necesidad de informar al presidente de la Junta de Acreedores el no pago de las cuotas restantes de este año (2.1 millones de soles)”, informó la administradora aliancista, Kattia Bohorquez, en su cuenta de Twitter.

“Hemos realizado gestiones con los bancos con los que trabajamos para acceder al financiamiento REACTIVA, ofrecido por el gobierno. Y aun cuando es un crédito en su mayoría garantizado por el Estado, nos han negado el acceso al mismo. Otras fuentes de financiamiento están restringidas”, explicó la directiva para justificar su decisión.

El pedido tendrá que ser discutido en la próxima reunión de la Junta de Acreedores. No obstante, Bohorquez aseguró que harán lo posible por priorizar la cancelación de la deuda.

“En ese sentido, conociendo el flujo de caja y la imposibilidad de conseguir financiamiento para cubrir todas las obligaciones del club hasta fin de año, nos hemos visto en la necesidad de informar el no pago de las cuotas concursales. Asimismo, desde la administración plantearemos soluciones para el acreedor laboral y tenga prioridad en los pagos”, se lee en otro de sus ‘tuits’.

Cabe señalar que Alianza Lima tiene una deuda concursal de S/ 47 millones, la cual fue asumida en gran parte por el Fondo Blanquiazul. De acuerdo con el plan de pagos, se tiene previsto completar el saldo para el 2028.

