Ferrari tras salida de Gregorio Pérez: “El médico de Universitario no está facultado según ley”

Jean Ferrari, exgerente deportivo de Universitario de Deportes, lamentó la destitución del técnico Gregorio Pérez. Ferrari, quien trajo a la ‘U’ al estratega uruguayo a fines del 2019, calificó como una falta de respeto su salida de la institución y reveló que el médico de la actual administración de Carlos Moreno no está facultado para dar información.

“Estoy algo sorprendido, no por el comunicado porque ha sido un montón de vacíos incluso negligencia por parte del señor Carlos Moreno, sino por la comunicación que he tenido con Gregorio. Hemos conversado un buen rato y la forma cómo se ha dado todo esto de la comunicación, sabiendo que el señor Moreno no tiene facultades de firma (sic)”, dijo Ferrari a Radio Capital.

"En el comunicado hay un tema puntual acerca de una información que ha dado un médico, que no está facultado según un decreto legislativo, donde habla acerca de que la única persona que puede dar facultades al trabajador para poder estar operativo es un médico ocupacional y hasta donde sé en la ‘U’ no hay un médico con esa especialización como ocupacional”, agregó.

Por otro lado, Jean Ferrari pidió disculpas públicas a Gregorio Pérez por el maltrato que recibió de parte de la actual administración concursal de Universitario. La razón de la resolución del contrato es que ‘Goyo’, a sus 72 años, pertenece a una población vulnerable por COVID-19 y no podría laborar en el Perú tras la alta cifra de infectados.

“Me choca, me fastidia la forma cómo ellos han tratado el tema. Ha sido lamentable. Yo quiero aprovechar para también pedir las disculpas públicas al señor Gregorio Pérez por haberlo expuesto ante esta situación. Personas del calibre del señor Moreno, que lo único que han hecho es faltarle el respeto a una persona decente, correcta. Lamento mucho por Gregorio y por haberlo expuesto a esta situación”, concluyó.

