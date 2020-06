Las malas noticias rondan en Universitario de Deportes. Este viernes la institución ‘crema’ informó que se resolvió el vínculo contractual del entrenador Gregorio Pérez y su comando técnico integrado por Edgardo Adinolfi y Daniel Curbelo. El club informó que la decisión recaía a que el técnico uruguayo forma parte de la población vulnerable que le imposibilita ejercer labores durante el estado de emergencia nacional por la pandemia de coronavirus.

La noticia cae como un baldazo de agua fría a los hinchas ‘merengues’ que se habían emocionado con la campaña del Pérez en la presente edición de la Liga 1. El uruguayo en más de una ocasión mostró una afinidad con la hinchada ´crema’ y en tan poco tiempo. Recordemos que en una oportunidad se animó a realizar el gesto de la 'U' con sus dedos frente a la hinchada, y eso fue celebrado en redes sociales.

Esto se produjo en la fecha 1 del Torneo Apertura 2020 cuando Universitario visitó el estadio de la UNSA para enfrentar a Melgar. Aquella vez el elenco ‘crema’ se trajo los tres puntos al vencer 2-1 a los ‘rojinegros’ con goles de Donald Millán y Alexander Succar.

Cuando Gregorio Pérez abandonaba el terreno de juego un grupo de hinchas lo ovacionó a través del alambrado. El uruguayo elevó sus brazos e hizo el símbolo que caracteriza a la afición ‘merengue’. Esto quedó inmortalizado en un video que posteriormente se viralizó el redes sociales.

Gregorio Pérez: argumentos de la administración 'crema’a para culminar el vínculo

En el comunicado que publicó la administración concursal en redes sociales cita la normatividad laboral vigente del Estado peruano.

“Como es de conocimiento público, la normatividad laboral vigente impone una serie de obligaciones a los empleadores, con la finalidad de preservar la salud y vida de los trabajadores considerados como 'población vulnerable’ y que no pueden realizar su trabajo de manera remota, exigiendo que estos cuenten con un certificado de aptitud validado por el médico del Club, de manera previa a la presentación de una declaración jurada por el trabajador, en la que asume la responsabilidad y el riesgo de sufrir un eventual contagio”, se lee en el documento.

Gregorio Pérez, de 72 años, se encuentra en el grupo de riesgo por la pandemia del COVID-19, según especialistas. Mientras pasaba la cuarentena en su natal Uruguay, ‘Goyo’ nunca dejó sus ganas de volver a Universitario.

“Muchos pueden pensar que lo mío es demagogia, pero no es así, es lo que siento. Me va a doler si no puedo regresar, pero tendré que aceptar la realidad. Espero que sea porque realmente no pueda hacerlo producto de la edad”, dijo días atrás en Movistar Deportes.

