Universitario de Deportes llegó a un mutuo acuerdo con Gregorio Pérez para la resolución del vínculo contractual. El club crema informó que, debido a la emergencia sanitaria por coronavirus en el Perú, el entrenador uruguayo de 72 años no podía ejercer su trabajo al pertenecer a una población vulnerable.

La noticia cayó como un ‘baldazo’ de agua fría para los hinchas cremas y jugadores que se formaron en la institución, como es el caso de Edison Flores. El ‘Orejas’, futbolista del DC United y selección peruana, se despidió del técnico Gregorio Pérez con un emotivo mensaje en sus historias de Instagram. “Gracias por el tiempo que estuvo en el club sacando lo mejor de sus dirigidos”, escribió.

La despedida de Gregorio Pérez

Gregorio Pérez tenía la ilusión de volver al Perú y firmar ese documento para trabajar bajo su responsabilidad durante la pandemia de la COVID-19, sin embargo, en Universitario decidieron no arriesgarlo. Es por ello que ‘Goyo’ lamentó su salida y envió un mensaje a su plantel.

“Quiero manifestarles a través de este audio que lamentablemente nosotros no los podemos seguir acompañando junto con Daniel y Edgardo. Se nos ha quedado en el camino, nos han truncado un sueño que ustedes pueden culminar lógicamente (…) No me cabe la menor duda que van a culminar con ese objetivo, ese sueño que les manifestaba por todas las condiciones que ustedes reúnen en todos los aspectos”, expresó Pérez.

El balance de Pérez en Universitario

Gregorio Pérez digirió 10 partidos oficiales en Universitario de Deportes, cuatro en Copa Libertadores y seis en la Liga 1. Tuvo un saldo de cinco victorias, tres empates y dos derrotas con 15 goles a favor y 11 en contra y dos veces la portería imbatida. ‘Goyo’ deja a la ‘U’ en el cuarto lugar de la Liga 1 con 13 puntos, a tres del líder Alianza Universidad.

