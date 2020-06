Universitario de Deportes resolvió el vínculo contractual del entrenador Gregorio Pérez y su comando técnico integrado por Edgardo Adinolfi y Daniel Curbelo. El club crema informó que la decisión se debe a que el técnico uruguayo forma parte de la población vulnerable que le imposibilita ejercer labores durante el estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus en Perú.

“Debido a la normatividad laboral vigente, implementada por el Poder Judicial en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, se ve imposibilitado de seguir contando con los servicios de los señores Gregorio Pérez, Edgardo Adinolfi y Daniel Curbelo. Debido a ello, el club y los mencionados profesionales han decidido, por mutuo acuerdo, resolver los respectivos contratos que los unían”, se lee en la misiva.

El comunicado oficial de Universitario explicando la resolución del contrato de Gregorio Pérez y su comando técnico.

“Como es de conocimiento público, la normatividad laboral vigente impone una serie de obligaciones a los empleadores, con la finalidad de preservar la salud y vida de los trabajadores considerados como “población vulnerable” y que no pueden realizar su trabajo de manera remota, exigiendo que estos cuenten con un certificado de aptitud validado por el médico del Club, de manera previa a la presentación de una declaración jurada por el trabajador, en la que asume la responsabilidad y el riesgo de sufrir un eventual contagio”, agrega.

Universitario agradeció los servicios de Gregorio Pérez

Gregorio Pérez, de 72 años, se encuentra en el grupo de riesgo por la pandemia del coronavirus en Perú, según especialistas. Mientras pasaba la cuarentena en su natal Uruguay donde se han reportado más de 20 muertos, mientras que en Perú la cifra pasó los 5.500, ‘Goyo’ nunca dejó sus ganas de volver a Universitario.

“Muchos pueden pensar que lo mío es demagogia, pero no es así, es lo que siento. Me va a doler si no puedo regresar, pero tendré que aceptar la realidad. Espero que sea porque realmente no pueda hacerlo producto de la edad”, había expresado Gregorio Pérez a Movistar Deportes.

