Llevar a la selección peruana al Mundial junto a su amplia experiencia en el fútbol lo convierte a Ricardo Gareca en una voz autorizada para aconsejar a los juveniles que recién se inician en el deporte rey. En una reciente entrevista el argentino dejó algunas ideas sobre la mesa de cómo un canterano puede encontrar el camino del profesionalismo.

El estratega de 62 años de edad habló con las Formativas del Barcelona SC de Ecuador. Dentro de la charla Gareca hizo hincapié en que los futbolistas jóvenes debían hacer sacrificios para lograr sus sueños.

“El jugador debe ser profesional y alejarse de malas compañías. Entrenar, descansar y comer bien es fundamental. No dejen de estudiar, porque no saben si llegarán. Depende de ustedes, yo dejé los bailes y mi novia para dedicarme al fútbol”, confesó el ‘Tigre’.

Ricardo Gareca es consciente que desde la zona técnica el entrenador debe asumir un papel más allá de dar indicaciones, debe conocer a su pupilo. El argentino hizo énfasis en que muchos jugadores llegan de hogares con conflictos y es ahí donde se debe ayudar.

“El entrenador debe dialogar con sus jugadores para conocerlos y saber como tratarlos. La mayoría viene de hogares muy humildes, difíciles, a veces uno es agresivo y ellos necesitan afecto para rendir”.

Ricardo Gareca y su temor al color verde

Para nadie es un secreto que Ricardo Gareca es un técnico que aplica algunas cábalas. Dos de sus exdirigidos, Donny Neyra y Jesús Rabanal, revelaron que el ‘Tigre’ viene haciéndolo desde que dirigía a Universitario.

En una larga conversación en el canal de Youtube de Jorge Solari, los exjugadores 'cremas’ confesaron que el técnico argentino tomó decisiones en el equipo para evitar malos resultados.

“Me compré unos chimpunes verdes, tenían descuento y como no siempre tenían esos precios me los llevé. (....) El 'profe’ me vio en el campo y me dijo ‘sácate los chimpunes’. Tuve que entrenar con mis zapatos viejos”, inició Rabanal.

Por su lado, el ‘Bidón’ Neyra contó la verdadera razón por la que el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca evita tener contacto con ese color antes de asumir un partido importante, recordando su etapa en el Vélez Sasfield.

“¿Saber por qué le tiene fobia al color verde? Por el Deportivo Cali. Fuera que era entrenador y todo, contaba sus experiencias y ‘el verde imposible’, siempre decía (....) Fue a Palmeiras y cambió todo a color azul”, enfatizó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.