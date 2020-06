Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, participó de un conversatorio sobre fútbol con el club ecuatoriano Barcelona SC. Uno de los temas que se tocó fue sobre las expectativas que tienen los juveniles de debutar en el primer equipo, pero que muchas veces no pueden cumplirlo; se van cedidos a otros equipos y ellos lo consideran como “un fracaso”.

El DT de 62 años contó sus inicios en Boca Juniors y recordó el duro momento que le tocó vivir cuando el club decidió prestarlo a Sarmiento de Junín para jugar el Metropolitano de 1981, debido al fichaje de grandes figuras.

“Me formé en Boca desde los 11 años, hice todas las divisiones inferiores hasta debutar en el primer equipo y era un jugador con una expectativa enorme. Pero Boca, siempre con el afán de ganar campeonatos, se reforzaba con grandes figuras. En principio, quería triunfar en el club, pero como siempre llegaban delanteros importantes, me encontraba en una situación difícil, no me podía mostrar”, señaló Gareca.

“Si bien, había debutado a los 19 años en 1978, pasaron tres años, yendo a un equipo que recién ascendía a primera división, para mostrarme y consolidarme. El mundo me cambió, pasé de ser una promesa a ser realidad a una edad tarde (22 años). Pero tuve continuidad y pude hacer goles”, agregó.

Luego de jugar un año en Sarmiento de Junín donde dejó su huella al marcar 13 goles en 33 partidos, Boca decidió traerlo de vuelta. “Volví y fui titular, estaba Trobianni, Brindisi, Maradona y la vida me cambió. Todo porque busqué mi camino, es indispensable que un jugador de fútbol juegue y un equipo grande a veces no te da esa posibilidad, a veces sí, a veces no. (La cesión) Eso le va a dar mejores posibilidades futuras y si tiene las condiciones va a triunfar”, concluyó.

