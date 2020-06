Pedro Troglio: “Alexi Gómez no me ha fallado nunca, si lo tuviera otra vez trataría de darle una mano”

Alexi Gómez atraviesa una situación complicada en Alianza Lima, pues la denuncia por violencia física y psicológica que le interpuso su pareja le ha generado críticas de un buen número de hinchas. En medio de este panorama, su el entrenador argentino Pedro Troglio habló sobre el volante asegurando que, en su caso, su relación ha sido más que buena.

“Con Alexi he tenido una relación excelente, conmigo se ha portado muy bien. Me ha hecho caso. Me ha adoptado prácticamente como un padre y no me ha fallado nunca. No me causa placer verlo en estos problemas. Si lo tuviera otra vez conmigo trataría de darle una mano”, declaró el técnico en entrevista con Pulso Sports de Honduras.

PUEDES VER No va más: Universitario de Deportes rescindió contrato de Gregorio Pérez

Troglio tuvo la oportunidad de dirigir a la ‘Hiena’ en Universitario durante el año 2017. Al parecer, el rendimiento del jugador en esa temporada bastó para convencer al estratega de su calidad, pues dos años más tarde fue uno de sus pedidos cuando asumió las riendas de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Si bien reconoció que su expupilo ya no es un juvenil, el ‘Mago’ expresó que todavía tiene mucho que ofrecer en el fútbol. “No estamos hablando de un chico de 10 años. Es un chico joven, con sus años. Pero trataría de encauzarlo y darle una mano en lo que necesite”, señaló. No obstante, por el momento ve algo difícil volver a dirigirlo, pues afirmó que en su equipo, Olimpia, ya tiene completo el cupo de jugadores foráneos, aunque no lo descartó para la próxima campaña.

“Para mí es un jugador fantástico. Lo que pasa es que yo tengo los cuatro extranjeros completo. Siempre me gustó. Yo no tengo nada para decirle. Se entrenaba como el mejor. No hay cupo hasta el año que viene. Pero sí es un jugador que me gustaría ayudarlo porque lo quiero mucho”, sentenció.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.