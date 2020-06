Juan José Oré: el técnico que nos llevó a un Mundial, pero salió decepcionado de la FPF

En marzo del 2007, la selección peruana sub-17 disputó el campeonato sudamericano de la categoría celebrado en Ecuador sin mucha expectativa, al menos por parte de la hinchada. Sin embargo, aquel equipo, cuya dirección técnica había asumido Juan José Oré apenas un año antes, terminaría logrando lo que ninguna selección nacional de menores había conseguido hasta ese momento: clasificar a un Mundial (si bien Perú ya había jugado el torneo del 2005, en aquella ocasión lo hizo en condición de organizador).

Ya durante la justa mundialista, el rendimiento de la 'Blanquirroja’ no decepcionó, pues logró clasificar a octavos de final invicto y como puntero de su grupo. En esta instancia, un duro partido ante Tayikistán se resolvió en la tanda de penales, la cual finalizó 5-4 a favor de los llamados ‘Jotitas’. Lamentablemente, Ghana le puso fin al sueño peruano en cuartos de final.

PUEDES VER Juan Carlos Bazalar anunció que dio positivo para coronavirus por tercera vez

Juan José Oré ha conseguido logros destacados con las divisiones sub-17 y sub-15 de la selección peruana. Foto: Luis Jiménez/Líbero.

De aquella generación de futbolistas dirigidos por Oré surgieron nombres prometedores como Reimond Manco, Néstor Duarte, Éder Hermoza, Gary Correa, Luis Trujillo entre otros. Si bien la mayoría llegó a Primera División y algunos incluso dieron el salto al extranjero, el único que realmente pudo consolidarse en la selección absoluta fue el portero Pedro Gallese, quien, curiosamente, no era titular en aquel equipo.

Campeón olímpico con la selección sub-15

En el 2012, a ‘JJ’ se le confió el mando de la selección peruana sub-15, con la cual volvió a demostrar su gran capacidad como entrenador al proclamarse campeón del Campeonato Sudamericano del año siguiente. Dicho título le permitió alcanzar un cupo para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, donde el combinado nacional alcanzó la medalla de oro tras vencer en la final al representativo de Corea del Sur. Un dato llamativo es que el equipo que alcanzó la gesta olímpica no fue el mismo que logró la clasificación al torneo, pues el reglamento sobre las edades obligó al técnico a llamar a nuevos jugadores.

De ambos equipos que dirigidos por Oré también quedaron nombres que actualmente generan expectativa, como los de Gianfranco Chávez, Aldair Fuentes, Gerald Távara y Fernando Pacheco.

Selección peruana sub-15

Salida de la selección

Pese a su destacada trayectoria de más de quince años como entrenador y formador de jugadores en las divisiones inferiores de la selección peruana, en el 2018 la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió no seguir contando con sus servicios. De acuerdo con lo que declaró en una entrevista de octubre del año pasado, el entonces jefe de la Unidad Técnica de Menores, Daniel Ahmed, no le dio explicaciones de su salida.

“No me renovaron luego de trabajar 17 años en la FPF y logrando resultados. Quisieron reducirme el sueldo a más de la mitad y Ahmed nunca me dio la cara. Yo era su piedra en el zapato", declaró Oré en aquella oportunidad para el diario Líbero. Además también manifestó sentirse decepcionado por Juan Carlos Oblitas y resaltó que Ricardo Gareca lo llamó para desearle suerte.

“Oblitas me decepcionó. Como gerente deportivo sabe todo lo que ocurre en la FPF pero tampoco me dio la cara. Yo no quería que me apoye sino que evaluara mi trabajo. Después de mi salida, Gareca me llamó a decirme que respaldaba mi trabajo. Me deseó suerte”, contó.

Juan José Oré

Este 12 de junio, Juan José Oré cumple 66 años de una vida dedicada al fútbol desde los 11, cuando llegó a pasar una prueba en Universitario de Deportes, club con el que temporadas más tarde ganaría dos títulos de Primera División. Actualmente, tiene su propia academia de fútbol, ‘Los Jotitas’.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.