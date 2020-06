Borussia Dortmund vs. Fortuna Düsseldorf EN VIVO ONLINE por la fecha 31 de la Bundesliga de Alemania. El Merkur Spiel-Arena será el escenario para albergar este duelo pactado para las 8:30 a.m. (Perú) y 10:30 a.m. (Argentina). La transmisión EN DIRECTO está a cargo de ESPN, ESPN Play Movistar LaLiga.

Borussia vs. Fortuna EN VIVO: ¿Dónde ver ONLINE GRATIS el partido de la Bundesliga?

El duelo Borussia vs. Fortuna podrás seguirlo a través de la web de La República Deportes que te llevará ONLINE EN DIRECTO el minuto a minuto del partido. A finalizar el cotejo de la Bundesliga de Alemania se compartirá el resumen con los goles de la jornada.

PUEDES VER Bundesliga: tabla de posiciones y programación de la fecha 31

Borussia vs. Fortuna EN VIVO: ¿Cómo llegan los ‘Negriamarillos’?

El Borussia llega tranquilo a este cotejo tras superar 1-0 al Hertha Berlín en el Signal Iduna Park. Ha sumado 2 victorias seguidas luego de la derrota que sufrió a manos del Bayern Múnich en el clásico.

Actualmente tiene 63 unidades en la tabla general y está a 7 de distancia de los ‘bávaros’ en la pelea por ganar la Bundesliga. Por ahora su principal misión es mantenerse en zona de Champions League, ya que el sueño del título parece diluirse al quedar solo 4 partidos por disputar.

PUEDES VER Cristiano Ronaldo falló un penal con la Juventus en el regreso del fútbol italiano [VIDEO]

Borussia vs. Fortuna EN VIVO: ¿Cómo llegan el ‘F95’?

En la cera de en frente, el Fortuna llega de empatar 2-2 ante Hoffenheim como local el sábado pasado. Desde el regreso de la Bundesliga ha alternado diversos resultados en sus últimas 5 presentaciones: 1 triunfo, 3 empates y 1 caída.

Esto le ha valido para sumar 28 puntos en la tabla general, producto de 6 victorias, 10 igualdades y 14 derrotas. De momento se ubica en la antepenúltima posición de la competición a un paso de la zona de descenso.

PUEDES VER LaLiga Santander: así va la tabla de posiciones tras la reanudación del torneo

¿Qué canal transmitirá Borussia vs. Fortuna EN VIVO EN DIRECTO por la Bundesliga?

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Perú: ESPN

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Argentina: ESPN

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Bolivia: ESPN

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Brasil: FOX Sports 1 Brasil

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Chile: ESPN

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Colombia: ESPN

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en República Dominicana: ESPN

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Ecuador: ESPN

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en El Salvador: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Alemania: DAZN

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Italia: DAZN

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en México: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Panamá: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Paraguay: ESPN

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en España: Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga 2

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Reino Unido: BT Sport 1, BTSport.com, BT Sport App

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass, Foxsports.com, Fox Sports 1, FOX Deportes, SiriusXM FC

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Uruguay: ESPN

- Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Venezuela: ESPN

PUEDES VER FIFA permitirá que jugadores sean inscritos en tres equipos en una misma temporada

¿Dónde ver Borussia vs. Fortuna EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para ver Borussia vs. Fortuna EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la App de ESPN. El aplicativo del canal ESPN 2 transmitirá EN DIRECTO ONLINE el partido de la Bundesliga.

¿A qué hora comienza Borussia vs. Fortuna EN VIVO ONLINE?

Borussia vs. Fortuna protagonizarán un atractivo duelo este sábado 13 de junio por la jornada 31 de la Bundesliga. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 8.30 a. m. (Perú) y 10:30 p.m. (Argentina). Aquí te presentamos la hora de inicio en distintos países:

Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Perú: 8.30 a. m.

Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Colombia: 8.30 a. m.

Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Ecuador: 8.30 a. m.

Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Argentina: 10.30 a. m.

Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Chile: 10.30 a. m.

Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Uruguay: 10.30 a. m.

Borussia vs. Fortuna EN VIVO en México: 7.30 a. m.

Borussia vs. Fortuna EN VIVO en España: 3.30 p. m.

Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Francia: 3.30 p. m.

Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Estados Unidos (Miami): 9.30 a. m.

Borussia vs. Fortuna EN VIVO en Estados Unidos (Nueva York): 9.30 a. m.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.