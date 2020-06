Barcelona vs. Mallorca EN VIVO | Ver Barça vs. Mallorca transmisión por Internet Gratis | Se enfrentan este sábado (EN DIRECTO vía ESPN 2, Movistar+ y SKY HD) por la jornada 28 de LaLiga Santander. Este partido se jugará en el estadio de Son Moix y podrás seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Mallorca por LaLiga?

Si quieres seguir la transmisión del Barcelona vs. Mallorca, clubes con realidades distintas en LaLiga Santander, a continuación te presentamos los horarios de este compromiso en los diferentes países:

Perú - 3.00 p. m.

México - 3.00 p. m.

Ecuador - 3.00 p. m.

Colombia - 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York y Florida) - 4.00 p. m.

Bolivia - 4.00 p. m.

Venezuela - 4.00 p. m.

Paraguay - 5.00 p. m.

Chile - 5.00 p. m.

Argentina - 5.00 p. m.

Uruguay - 5.00 p. m.

Brasil - 5.00 p. m.

España - 10.00 p. m.

PUEDES VER LaLiga Santander: así va la tabla de posiciones tras la reanudación del torneo

Mallorca (18° con 25 puntos) encara con optimismo el partido de la vigésimo octava jornada de LaLiga para consolidar una racha positiva tras lograr la victoria fuera de su campo por 2-1 frente al Eibar durante el mes de marzo, con tantos de Kubo y Dani Rodríguez. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado siete de los 27 partidos jugados hasta la fecha, con una racha de 28 goles a favor y 44 en contra.

Por su parte, el FC Barcelona (1° con 58 puntos) logró derrotar a Real Sociedad 1-0 durante su último encuentro en la Liga Santander, con un tanto de Lionel Messi, por lo que pretende mantener su racha de victorias. Hasta la fecha, de los 27 partidos que ha disputado el equipo en este torneo, ha vencido en 18 de ellos con un balance de 63 tantos marcados frente a 31 encajados.

Con respecto al desempeño en su estadio, el Mallorca tiene un balance de seis victorias, seis derrotas y dos empates en 14 partidos jugados como local, lo que significa que no está aprovechando los duelos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo.

En tanto, el principal club de la ciudad de Barcelona tiene un balance de cinco victorias, cinco derrotas y tres empates en 13 partidos jugados, por lo que es un equipo que suele conseguir puntos a domicilio, algo a lo que deberá prestar atención su rival de turno si no quiere sumar un resultado negativo en casa.

“¿Si Luis Suárez está para ser titular? Seguramente sí, aunque no para jugar todo el partido. Está cada vez mejor, pero después de cinco meses sin jugar es lógico que necesite unos cuantos partidos para recuperar su mejor versión”, opinó el técnico Quique Setién en conferencia de prensa.

Historial del Barcelona vs. Mallorca

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa de Mallorca, de hecho, los números muestran 12 derrotas y dos empates a favor del conjunto local. Además, el FC Barcelona lleva una racha de cuatro encuentros seguidos ganando en el recinto deportivo de su rival actual. El último enfrentamiento en LaLiga de España entre ambos clubes se jugó en diciembre de 2019 y terminó con un resultado de 5-2 para los ‘azulgranas’.

Historial de partidos entre el FC Barcelona y Mallorca.

¿Dónde ver Barcelona vs. Mallorca EN VIVO?

Si deseas ver el partido Barcelona vs. Mallorca EN VIVO por la jornada 28 de LaLiga Santander, podrás sintonizarlo por los siguientes canales de transmisión:

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Brasil: Fox Premium

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Costa Rica: SKY HD

Ecuador: ESPN Play Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

España: Movistar+ Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN Play Sur

Alineaciones probables del Barcelona vs. Mallorca

Mallorca: Reina; Pozo, Valjent, Raíllo, Fran Gámez; Kubo, Baba, Dani Rodríguez, Lago Junior; ‘Cucho’ Hernandez y Budimir.

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, de Jong, Vidal; Messi y Griezmann.