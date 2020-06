Valencia vs. Levante EN VIVO ONLINE por la fecha 28 de la Liga Santander España 2019-2020. El estadio de Mestalla es el escenario escogido para albergar este duelo que no tendrá público cumpliendo el protocolo por la pandemia. La hora pactada del encuentro es 3:00 p.m. (Perú) y 10:00 p.m. (España). La transmisión EN DIRECTO estará a cargo de DirecTV, Mitele Plus, Movistar LaLiga.

Valencia vs. Levante EN VIVO: ¿Dónde ver ONLINE GRATIS TV el partido de LaLiga?

El duelo Valencia vs. Levante podrás seguirlo a través de la web de La República Deportes que te llevará ONLINE EN DIRECTO el minuto a minuto del partido. A finalizar el cotejo de LaLiga española se compartirá el resumen con los goles de la jornada.

Valencia vs. Levante: ¿Cómo llega el ‘Che’?

Valencia viene de haber sido eliminado en los Octavos de Final de la Champions League a manos del Atalanta (4-1/3-4). Llega a este partido sin haber ganado 4 de sus últimos 5 encuentros de Liga Santander (2 empates y 2 derrotas).

Como local el 'Che’ se mantiene imbatido en el torneo liguero con 8 victorias y 6 empates, estos resultados le han permitiendo mantenerse en la pelea por clasificar a torneos europeos. Si vemos la tabla de posiciones el Valencia se ubica en la séptima posición a sólo 3 puntos del Atlético Madrid (6º), equipo que marca las posiciones de Europa League.

Valencia vs. Levante: ¿Cómo llega los ‘Granates’?

El Levante llega a este partido con 3 partidos sin ver el triunfo de sus últimos 4 encuentros de Liga Santander (1 empate y 2 derrotas). Antes de la paralización de LaLiga igualó 1-1 ante el Granate.

Como visitante el Levante suma 5 derrotas consecutivas, resultados negativos que lo mantienen en la zona media de la clasificación con 8 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso (Mallorca, 18º) y a 12 de distancia de las posiciones de Europa League (Atlético Madrid, 6º).

¿Qué canal transmitirá Valencia vs. Levante EN VIVO EN DIRECTO por LaLiga?

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Brasil: Fox Premium

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Valencia vs. Levante EN VIVO en República Dominicana: SportsMax 2, SportsMax App, Sky HD

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Valencia vs. Levante EN VIVO en El Salvador: Sky HD

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Alemania: DAZN

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Italia: DAZN

- Valencia vs. Levante EN VIVO en México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Panamá: Sky HD

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Paraguay: Tigo Sports+

-Valencia vs. Levante EN VIVO en España: Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga 2

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Valencia vs. Levante EN VIVO en Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿Dónde ver Valencia vs. Levante EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para ver Valencia vs. Levante EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la App de DirecTV. El aplicativo del canal DirecTV Sports transmitirá EN DIRECTO ONLINE el partido de la Liga Santander.

¿A qué hora comienza Valencia vs. Levante EN VIVO ONLINE?

Valencia vs. Levante protagonizarán un atractivo duelo este viernes 12 de junio por la jornada 30 de la Liga Santander. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 3.00 p. m. (Perú) y 10:00 p.m. (España). Aquí te presentamos la hora de inicio en distintos países:

Valencia vs. Levante EN VIVO en Perú: 3.00 p. m.

Valencia vs. Levante EN VIVO en Colombia: 3.00 p. m.

Valencia vs. Levante EN VIVO en Ecuador: 3.00 p. m.

Valencia vs. Levante EN VIVO en Argentina: 5.00 p. m.

Valencia vs. Levante EN VIVO en Chile: 5.00 p. m.

Valencia vs. Levante EN VIVO en Uruguay: 5.00 p. m.

Valencia vs. Levante EN VIVO en México: 2.00 p. m.

Valencia vs. Levante EN VIVO en España: 10.00 p. m.

Valencia vs. Levante EN VIVO en Francia: 10.00 p. m.

Valencia vs. Levante EN VIVO en Estados Unidos (Miami): 4.00 p. m.

Valencia vs. Levante EN VIVO en Estados Unidos (Nueva York): 4.00 p. m.

