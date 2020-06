Deportivo Garcilaso aún espera noticias para jugar la Copa Perú

La Federación Peruana de Fútbol ha puesto todo su esfuerzo en que sea la Liga 1 la que se reanude. Sin embargo el panorama para los torneos de la Copa Perú y la Liga 2 no es bueno, es posible que este año no se juegue y que por lo tanto no haya ascenso de sus clubes a las lides profesionales.

En la actualidad el COVID-19 está poniendo en apuros a los equipos profesionales. Teniendo respaldo económico están padeciendo en esta para obligatoria que sufrió el fútbol peruano. Una situación más complicada sería la de los equipos de la Copa Perú que sin embargo, esperan aún noticias para participar en el tradicional torneo nacional.

PUEDES VER: Juan Carlos Bazalar anunció que dio positivo para coronavirus por tercera vez

En el Deportivo Garcilaso del Cusco, su presidente interino Braulio Gutiérrez, tras la salida de Edgar Catunta, manifestó que se están organizando en caso se dé el reinicio del fútbol macho. “Lamentablemente esta pandemia nos está poniendo obstáculos, pero nada es imposible. Estamos tratando de estar listos a cualquier información positiva y si se juega la Copa Perú nos queda tomar la batuta y hacer algo bueno por el club”, precisó.

El dirigente reconoce que, aunque tiene todo el entusiasmo, el reinicio de este campeonato no sería nada fácil, empezando por el tema económico que siempre fue una de sus falencias. “Si se lleva a cabo la Copa Perú hay que estar preparados para enfrentar varios problemas”.

LOS CLUBES EN EL SUR

Este año los clubes candidatos a ser protagonistas en Copa Perú son: Sportivo Huracán (Arequipa), Los Tigres (Arequipa), Nacional FC (Mollendo), Alfonso Ugarte (Puno), Credicoop San Román (Juliaca), Credicoop San Cristóbal (Moquegua), Coronel Bolognesi (Tacna).