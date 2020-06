Aún lo extraña. Christian Cueva alcanzó algunos de los momentos más destacados de su carrera como futbolista vistiendo la camiseta de Sao Paulo, club en el cual jugó desde el 2016 hasta el 2018. En esta misma etapa también se consolidó en la selección peruana, siendo una pieza importante del equipo que logró la clasificación al Mundial Rusia 2018.

Tras su salida del conjunto paulista, ‘Aladino’ arribó a equipos en los que no llegó a gozar de la misma continuidad, ya fuera por no estar acostumbrado al ambiente o porque su nivel no convencía al cuerpo técnico. Su paso por Krasnodar, Santos y, más recientemente, Pachuca, no fue tan significativo.

Quizás por ello, en una reciente entrevista con el portal Tricolor News, el volante aseguró que estaría más que satisfecho si tuviera la oportunidad de volver a jugar en el cuadro brasileño.

“¿Quién no (volvería)? Me gustaría, cualquier jugador quisiera regresar a Sao Paulo, primero por lo que me dio Sao Paulo, por la oportunidad que me dio, y luego por cómo se sentía mi familia en Sao Paulo, por la forma en que los fanáticos me apoyaron”, manifestó el jugador en una conversación por Instagram.

“Me gustaría tener una segunda oportunidad, eso significa dar más de lo que dio la primera, por lo que me gustaría, pero eso solo Dios lo sabe y solo el tiempo lo dirá. Esperemos lo que Dios quiere para mí, veamos si Sao Paulo volverá a pensar en Cueva”, expresó ‘Cuevita’.

Christian Cueva se entrena durante la pandemia de coronavirus

Hace unos días, Christian Cueva causó revuelo en las redes sociales al publicar un video de los ejercicios que realiza para mantenerse en forma. El mediocampista acompañó el clip con el mensaje “El único entrenamiento malo es aquel que no se ha hecho”, lo que generó diferentes reacciones de parte de los cibernautas.

