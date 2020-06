Yoshimar Yotún recordó en una reciente entrevista una etapa de su carrera en la cual la pasó mal. El actual volante del Cruz Azul contó que cuando militó en el Malmö de Suecia hubo un entrenador que lo mandó a entrenar con el plantel juvenil y eso lo tomó como una “falta de respeto”.

“En Suecia cuando cambiaron de técnico, el nuevo no me ponía y me mandaba a entrenar con la sub-20, muchos no saben eso. Yo renegaba porque sentía -no me creía- que era mejor que el que estaba jugando en mi posición. La pasé muy mal”, empezó contando el jugador de la selección peruana en el programa Al Ángulo.

Este hecho hizo que el volante incaico se mostrará en contra de volver a los entrenamientos; sin embargo, luego entendió.

“A mi lado siempre estaba mi representante y yo le decía ‘no voy a ir a jugar a la sub-20, siento que me están faltando el respeto’. Quizá estaba medio confundido, pero en realidad era mi trabajo y tenía que ir a cumplir hasta que el entrenador me de una oportunidad”.

“Fue un momento en el cual dije ya no quiero estar acá, ‘sácame de aquí que ya no me están usando’ (le dijo a su representante). De un momento a otro me puso (el entrenador) fui ascendiendo y terminé jugando”, recordó el ’19′ de la selección peruana.

Cuando le preguntaron la razón por la cual había sido relegado del grupo, Yoshimar Yotún respondió que se debió a una derrota.

“Una vez perdimos un partido y los goles fueron por mi lado, no sé si fue por mi culpa, porque yo acostumbro ir mucho hacia arriba”, dijo el ex Sporting Cristal.

El actual jugador del Cruz Azul rememoró que fueron cinco partido que no jugó, su oportunidad llegó cuando el técnico los usó en una disposición distinta.

