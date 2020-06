Entre los años 1985 y 1989, Ricardo Gareca tuvo un exitoso paso por el América de Cali, pues se proclamó bicampeón del torneo colombiano y llegó a la final de la Copa Libertadores en tres oportunidades, siendo el goleador de la edición 1987 con siete tantos. Pese a que dentro de la cancha pasaba por uno de los mejores momentos de su carrera, fuera de ella se cernía sobre él una grave amenaza proveniente, presuntamente, del narcotraficante Pablo Escobar.

Hace unos años, Jhon Jairo Velásquez, ‘Popeye’, quien fuera lugarteniente de Escobar, declaró que el argentino era uno de los objetivos de su jefe, quien buscaba represalias por un atentado que el Cartel de Cali había cometido en contra de su familia. No obstante, al final, “el amor por el fútbol del ‘Patrón’ salvó a Gareca”, según dijo el exsicario.

Consultado al respecto sobre el tema, el ‘Tigre’ reiteró que en su momento no se pronunció debido al desconocimiento que tenía. Aun ahora, aclaró, no sabe cuáles habrían sido los motivos por los que habría estado en la mira del peligroso líder del Cartel de Medellín.

“Ese comentario de Pablo Escobar me llegó, pero no podía decir nada porque yo estaba en total desconocimiento. En ese momento era el goleador de América de Cali y bueno, supongo que si había un motivo era por ese hecho, nada más. Yo nunca supe nada sobre ese tema”, declaró para el portal argentino DeTaco.

Ricardo Gareca marcó 57 goles en su paso por América. Foto: América de Cali.

Gareca afirma que le gustaría volver a dirigir a Vélez

En otro momento de la entrevista, el estratega de la selección peruana comentó que le agradaría ser técnico de Vélez Sarsfield nuevamente cuando termine su contrato con Perú.

“Sí, volvería a dirigir a Vélez una vez que termine todo esto, pero siempre son cosas que tienen que coincidir. El no trabajar yo, el que Vélez esté sin entrenador, son coincidencias que a veces son difíciles de lograr. Me acostumbré a tomar resoluciones en presente y en tiempo, no demasiado en futuro, pero sí, me gustaría dirigir a Vélez”, confesó.

