La ilusión invade a la afición del Vélez Sarsfield luego de que el entrenador Ricardo Gareca confesara que tiene la intención de regresar al mando del que es hincha y en el que fue parte del elenco como futbolista.

El estratega de la selección peruana contó que tiene las ganas de volver al club argentino, cuando acabe con su gestión con la bicolor; eso si, es consciente que para tener la oportunidad debe haber opción en el equipo.

PUEDES VER Ricardo Gareca: revelan los motivos por su fobia al color verde y las canciones de Marc Anthony

“Sí, volvería a dirigir a Vélez una vez que termine todo esto, pero siempre son cosas que tienen que coincidir. El no trabajar yo, el que Vélez esté sin entrenador, son coincidencias que a veces son difíciles de lograr. Pero una vez que termine todo esto, vamos a ver qué resuelvo. Me acostumbré a tomar resoluciones en presente y en tiempo, no demasiado en futuro, pero sí, me gustaría dirigir a Vélez”, reconoció Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca confesó que le gustaría volver a dirigir a Velez Sarsfield. | Foto: Marca Argentina

La relación entre Vélez Sarfield y el DT de 62 años se hizo sólida desde 1989, cuando el ‘Tigre’ formaba parte del plantel, además esta se afianzó cuando pasó a ser entrenador por cuatro temporadas en 2009-2012.

Asimismo, en la clasificación de la selección peruana, el ‘fortín’ le dedicó sentidas palabras mediante un mensaje en Twitter que se hizo viral y el cual fue muy considerado por el estratega argentino.

“Sos orgullo… sos ganador… sos nuestro… sos de todos... sos Mundial, Gareca … ¡Perú al Mundial!”, expresó el cuadro celeste en sus canales oficiales.

Por otro lado, se conoció que Ricardo Gareca intervino en la contratación de Luis Abram en Velez, pues la relación sigue siendo tan cercana, que el DT lo recomendó como un buen elemento, lo cual se evidencia en el desempeño del peruano.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.