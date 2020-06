Sevilla vs. Betis EN VIVO ONLINE por la jornada 28 de la Liga Santander. El estadio Ramón Sánchez Pizjuán será testigo de este duelo en una edición más del derbi sevillano que significará la reanudación de LaLiga. La hora pactada para este encuentro es 3:00 p.m. (Perú) y 10:00 p.m. (España). Con la transmisión EN DIRECTO de ESPN, Movistar LaLiga, Mitele Plus.

Recuerda que también podrás seguir el Sevilla vs. Real Betis EN VIVO desde la web de La República Deportes. Acá podrás encontrar el MINUTO X MINUTO EN VIVO con todos los goles e incidencias.

PUEDES VER LaLiga Santander: así quedó la tabla de posiciones previo al reinicio del campeonato

Sevilla vs. Real Betis: ¿Cómo llegan los ‘Béticos’?

Este será un derbi inmerso en el secretismo ya que ambas escuadras llegan sin haber competido desde antes de quincena de marzo. En el Betis, Juanmi será la única baja. En la portería Joel ha sido duda estos días pero todo apunta a su inmediata recuperación, mientras que en el mediocentro será clave de cara a un puesto en el once el estado de forma de Édgar y Guido Rodríguez para acompañar a Andrés Guardado. En ataque estaría Joaquín y como una opción latente Tello.

Con 33 puntos se encuentra el Real Betis en la tabla de posiciones de LaLiga, en el puesto 12 con 8 victorias, 9 empates y 10 derrotas. Destaca por ser el 3er equipo de la liga que más goles ha encajado (43). En su último partido oficial se impuso por 2 a 1 al Real Madrid con goles de Sidnei y Tello.

PUEDES VER Partidos de hoy jueves 11 de junio de 2020: conoce todos los equipos que juegan por esta fecha

Sevilla vs. Real Betis: ¿Cómo llegan los ‘Sevillistas’?

Por su parte, el Sevilla llega tras empatar 2-2 ante Atlético de Madrid en su última participación liguera. Al igual que Betis, el elenco 'sevillista’ no ha disputado amistosos, con lo que el once inicial no se conocerá sobre la hora.

A puertas del cotejo en el Sánchez Pizjuán la única duda fue Suso por el golpe sufrido en la rodilla contra el Alavés, además es segura la baja de Gudelj por acumulación de tarjetas. Lopetegui podrá contar con Fernando, recuperado durante el confinamiento.

PUEDES VER Luis Advíncula marca tremendo golazo en el reinicio del fútbol español [VIDEO]

En la tabla el Sevilla es 3º con 47 puntos, y llegan tras 13 victorias, 8 empates y 6 derrotas.

Canales | Sevilla vs. Real Betis EN VIVO por LaLiga

- Sevilla vs. Real Betis EN VIVO Movistar LaLiga (M46 O110) - España

- Sevilla vs. Real Betis EN VIVO Mitele Plus - España

- Sevilla vs. Real Betis EN VIVO Movistar LaLiga 1 (M47 O112) - España

- Sevilla vs. Real Betis EN VIVO LaLiga TV Bar - España

- Sevilla vs. Real Betis EN VIVO SKY Sports (504-546) - en México

¿Dónde ver Sevilla vs. Real Betis EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para seguir el duelo Sevilla vs. Real Betis vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la App de ESPN. El aplicativo del canal ESPN transmitirá EN DIRECTO ONLINE el partido de la Liga Santander.

Hora | Sevilla vs. Real Betis EN VIVO

Sevilla vs. Real Betis protagonizarán un atractivo duelo este sábado 30 de mayo por la jornada 30 de la Liga Santander. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 3.00 p. m. (Perú) y 9:00 p.m. (España). Aquí te presentamos la hora de inicio en distintos países:

Sevilla vs. Real Betis EN VIVO en Perú: 3.00 p. m.

Sevilla vs. Real Betis EN VIVO en Colombia: 3.00 p. m.

Sevilla vs. Real Betis EN VIVO en Ecuador: 3.00 p. m.

Sevilla vs. Real Betis EN VIVO en Argentina: 5.00 p. m.

Sevilla vs. Real Betis EN VIVO en Chile: 5.00 p. m.

Sevilla vs. Real Betis EN VIVO en Uruguay: 5.00 p. m.

Sevilla vs. Real Betis EN VIVO en México: 2.00 p. m.

Sevilla vs. Real Betis EN VIVO en España: 10.00 p. m.

Sevilla vs. Real Betis EN VIVO en Francia: 10.00 p. m.

Sevilla vs. Real Betis EN VIVO en Estados Unidos (Miami): 4.00 p. m.

Sevilla vs. Real Betis EN VIVO en Estados Unidos (Nueva York): 4.00 p. m.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.