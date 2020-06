Juventus vs. Milan [EN VIVO]: Cómo y dónde ver el partido de Copa Italia

Juventus vs. Milan EN VIVO HOY viernes 12 de junio desde el Allianz Stadium de Turín por la segunda semifinal de la Copa Italia. La transmisión va ONLINE GRATIS a partir de las 2.00 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV y RAI Italia. Las incidencias del partido con fotos y videos serán a través de La República Deportes.

El Derbi de los Campeones se disputará luego de tres meses debido a la crisis por la pandemia del coronavirus que hizo que casi todo el fútbol europeo y mundial quede suspendido hasta nuevo aviso. Además, será un clásico lleno de ausencia de parte de ambos equipos como la de Zlatan Ibrahimovic, pero el que sí estará será Cristiano Ronaldo.

Juventus vs. Milan: Gol de Cristiano Ronaldo en la ida

El crack portugués no ha perdido el tiempo durante la cuarentena y se ha estado entrenando en su casa en su natal Madeira y en su regreso al fútbol italiano, el comando técnico le tomó unas pruebas médicas que dieron como resultado que se encontraba en mejor estado de forma en comparación de cuando inició el confinamiento.

Ronaldo anotó desde la vía del penal en el minuto ’90 en la ida jugada en San Siro en un encuentro polémico que terminó empatado 1-1 y que dejó en condiciones favorables para la ‘Juve’. El tridente ofensivo del conjunto turinés estará compuesto por CR7, Paulo Dybala y Douglas Costa dado la ausencia de Gonzalo Higuaín.

Sin embargo, el argentino será la única baja confirmada del equipo dirigido por Maurizio Sarri, pero tampoco utilizará a todos los titulares como a Giorgio Chiellini o Miralem Pjanić, pues no quiere arriesgar a nadie y tiene un calendario complicado con la vuelta de octavos de final de la Champions League que tiene pendiente.

AC Milan, por su parte, tiene pocas posibilidades de revertir la llave debido a que en el choque anterior resultó herido al perder en la última jugada y acumuló algunos jugadores lesionados y suspendidos. Z. Ibrahimovic, Samu Castillejo y Theo Hernández, los tres titulares no estarán por sanción.

El técnico Stefano Pioli tendrá como principal carta de ataque a Ante Rebić, quien se convirtió en el máximo goleador de los ‘rossoneri’ desde empezó el 2020, acumulando cuatro tantos en sus últimos cinco partidos. No obstante, en esta ocasión no tendrá a ‘Ibra’, que había sido su principal compañero que le ayudó a despegar.

Juventus vs Milan EN VIVO: Probables alineaciones

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala y Cristiano Ronaldo.

AC Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Paquetà, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; y Rebic.

Juventus vs. Milan EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de la Copa Italia?

Juventus vs. Milan en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.00 p.m.

Juventus vs. Milan en Estados Unidos: 2.00 p.m. (ET) / 11.00 a.m. (PT)

Juventus vs. Milan en México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.00 p.m.

Juventus vs. Milan en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.00 p.m.

Juventus vs. Milan en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.00 p.m.

Juventus vs. Milan en España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m. (Al día siguiente)

¿Dónde ver el Juventus vs. Milan LIVE STREAMING por la Copa Italia?

Los canales dónde se podrá ver el Juventus vs. Milan EN VIVO por semifinales de la Copa Italia son los siguientes:

DIRECTV PERÚ

DirecTV Sports ► 610 (SD), 683, (SD) y 1610 (HD)

Juventus vs. Milan EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido de la Copa Italia?

Juventus vs. Milan en Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, Rai Italia Sud America

Juventus vs. Milan en Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, Rai Italia Sud America

Juventus vs. Milan en Brasil: Rai Italia Sud America, DAZN

Juventus vs. Milan en Chile: Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Juventus vs. Milan en Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes

Juventus vs. Milan en Costa Rica: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Juventus vs. Milan en República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Juventus vs. Milan en Ecuador: Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Juventus vs. Milan en El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Juventus vs. Milan en Alemania: DAZN, TeleClub Sport Live

Juventus vs. Milan en Honduras: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Juventus vs. Milan en Italia: RAI Uno, RAI Play

Juventus vs. Milan en México: Rai Italia Nord America, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Juventus vs. Milan en Nicaragua: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Juventus vs. Milan en Panamá: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Juventus vs. Milan en España: DAZN

Juventus vs. Milan en Reino Unido: BTSport.com, BT Sport 1, BT Sport App

Juventus vs. Milan en Estados Unidos: ESPN+, Rai Italia Nord America

Juventus vs. Milan en Uruguay: Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Juventus vs. Milan en Venezuela: Rai Italia Sud America, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Juventus vs. Milan EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de la Copa Italia? | Mapa

El lugar donde se disputará el Juventus vs. Milan EN VIVO por la semifinal de vuelta de la Copa Italia es en el Allianz Stadium de la ciudad de Turín, Italia.

Juventus vs. Milan EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido de la Copa Italia?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Juventus vs. Milan EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.