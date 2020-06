Delantero de Sporting Cristal denuncia agresión por parte de la PNP y militares

Un integrante de Sporting Cristal denunció el miércoles haber sufrido agresiones de parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y militares durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus. Jared Ulloa, delantero del equipo de reserva del elenco rimense, sostuvo que las autoridades lo agredieron a él y a su madre en la ciudad de Máncora, Piura.

“Esto pasó el lunes 8. Todo sucedió cuando mi mamá tuvo que salir con urgencia para asistir a mi abuela con insulina. Yo me estaba yendo a comprar algunos ingredientes para la torta de mi cumpleaños y escucho como una señorita policía insulta a mi madre y la amenaza con que le iba a pegar. Yo vuelvo y le digo que no le puede faltar el respeto así a mi mamá. Entonces, me pidió documentos y le pregunté cuál era la razón para pedírmelos. Llamó a otros policías y cuando yo me iba a ir, me empezaron a insultar y luego me agredieron. vino otro policía y me comenzó a ahorcar, otro aparece por la espalda y me aplica una llave. Yo logro librarme y el policía se resbaló. Comencé a correr y todos me siguieron”, relató en RPP.

Su vía crucis no quedó ahí, cuando fue llevado a la dependencia policial habrían seguido los abusos. Asimismo, reveló que cuenta con las armas para defender su versión.

“La misma Policía que insultó a mi mamá, en la comisaría le metió dos cachetadas. En el auto, cuando estaba detenido, un militar me dio dos cachetadas en la cara. En la comisaría, los mismos policías decían a otros que pongan en el parte que yo los había escupido, que me pongan papeletas porque no querían perder, cuando realmente esto no fue así. Es más, a mi nunca me han tomado la declaración y no hay un papel que diga el motivo de mi arresto. En el mismo calabozo, cuando yo estaba enmarrocado, mi mamá me llevó algo de comer y un policía me dijo ‘toma basura, tú ves cómo comes’. Suerte que afuera de mi casa tengo cámaras y está todo grabado para que vean lo que realmente pasó”.

Jared Ulloa resaltó que en todo momento recibió el apoyo de Sporting Cristal. “El club me ha apoyado en todo momento. Hemos estado hablando, también lo han hecho con mi mamá. Yo le agradezco por todo el apoyo brindado”.

La institución ‘celeste’ emitió un comunicado en el cual resalta que mantienen una comunicación constante con Jared y su familia. Además, el Departamento Médico y de Psicología se encuentran al servicio “para brindar el soporte necesario bajo esta difícil coyuntura”.

El jugador de 18 años de edad de Sporting Cristal permaneció retenido desde el lunes 8 hasta el miércoles 10 de junio.

