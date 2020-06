Cienciano y Cusco FC esperan las cosas claras para reinicio de la Liga 1

En Cienciano no están contentos con la forma como se quiere reiniciar la Liga 1. El administrador del cuadro rojo, Sergio Ludeña, indicó que su equipo y varios clubes de provincia estarán en desventaja por jugar fuera de sus localidades de origen. Además señaló que los gastos que implica trasladar 50 personas a Lima por equipo, deben ser asumidos por los organizadores.

“La Federación nos está solicitando que juguemos en Lima, correcto, jugamos allá, pero que asuman los gastos y los costos de todo lo que implica jugar en Lima”, señaló el administrador de los cusqueños. En las próximas horas se espera una respuesta de la Liga 1 y de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que equipare la balanza en el torneo.

Sergio Ludeña dejó claro que la intensión no es impedir que se continúe el campeonato, “no hemos hablado de paralizar, no hemos hablado de no querer jugar, al contrario, los equipos de fútbol quieren jugar. Lo que no podemos arriesgar es que los equipos se endeuden por este formato”, aseveró.

El descenso para este año este otro tema que ha dividido a los participantes de la Liga 1. Cienciano plantea que los equipos que pierdan la categoría deberían ser los que acumulen menos puntos en dos o tres temporadas. Esto significa que este año ningún club se iría a la baja, aunque esta posición todavía deberá analizarse.

A sentarse en la mesa

Cusco FC tiene dudas sobre el reinició de la Liga 1 y por eso enviará un documento a la Federación Peruana de Fútbol. Rolando Escajadillo, jefe de equipo, señaló que sustentaran aclaraciones en dos aspectos fuera de lo deportivo. Los aurinegros quieren las cosas claras en el tema de la salud de sus jugadores y los gastos operativos.

Los cusqueños quieren saber quién se hará cargo del tratamiento y recuperación de un futbolista en el caso que de positivo al Coronavirus en el trascurso del torneo. El representante del cuadro de Huancaro indicó que se trata preservar la vida de los protagonistas en el campo de juego, por lo que no se pude dejar de lado ese tema.

La preocupación también va en el sentido de que se tienen que realizar gastos en transporte alimentación y estadía, una inversión económica que no todos los clubes tienen la posibilidad de realizar. Cusco Fútbol Club buscará una respuesta de la Liga 1, mientras tanto la idea del equipo es ponerse a punto para competir.