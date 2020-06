Chemo del Solar es uno de los grandes jugadores que pasaron por Universitario; sin embargo, el irse a Sporting Cristal generó una ruptura con la hinchada ‘crema’, lo que lo alejó del estatus de ídolo que pudo llegar a tener.

El técnico de UCV mira con tristeza todo lo que ocurre en Universitario. Más allá del resentimiento que pueda haber en un sector de la gente por haber sido técnico de Sporting Cristal, Chemo continúa siendo hincha de la 'U'.

“Cuando juega la 'U' contra un equipo que a mí no me interesa, quiero que gane, pero si a mí me conviene que el otro club consiga la victoria para yo pasar a Universitario en la tabla de clasificaciones, obviamente deseo que los tres puntos se los lleve el rival”, confesó Chemo del Solar.

“Lo primero que quiero es que mi equipo gane, no tengan dudas”, relató el extécnico de Universitario de Deportes para el problema Al Ángulo de Movistar Deportes.

Universitario es el equipo al que más veces Chemo del Solar le ha ganado como director técnico. Lo derrotó varias veces con Sporting Cristal, dos con la San Martín y tres con la UCV.

Chemo sostuvo que él muestra un gran respeto contra la 'U' durante el partido, pero que una vez que se da el resultado disfruta de la victoria con sus jugadores porque es el equipo que le da trabajo.

“Me apena mucho lo que pasa en Universitario. Son tantos años y continúan de problema en problema. Uno de los motivos de alejarme de la 'U' fue ese", manifestó el entrenador de UCV.

"Yo veía que era muy difícil que las cosas caminen, pasaban meses, años y todo seguía atrapado en la incertidumbre, en las disputas. Uno va quemando etapas. Yo aspiraba a otras cosas y por eso renuncié al cargo de entrenador”, concluyó Chemo del Solar.

