La Liga Promerica de Costa Rica se encuentra más vibrante que nunca y este miércoles 10 se desarrollará la fecha 22 del Torneo Clausura 2019-2020. Esto significa el final de la etapa regular confirmará los cuatro mejores clubes que lucharán en los Play Off para obtener el título nacional.

Esta jornada iniciará con el Municipal Grecia vs. San Carlos, escuadras que ya no tiene posibilidad de instalarse en la zona de Play Off.

Posteriormente llegarán los cotejos de alto voltaje como el Jicaral vs. Alajuelense y el Cartaginés vs. Guadalupe.

Sobre el primer cruce, Jicaral tiene la obligación de ganar al ser local, mientras que la visita ya tiene asegurado su boleto y rival en semifinales (ante Herediano).

Respecto al otro partido, el Cartaginés solo necesita un empate para avanzar y no importará lo que haga Jicaral, por su parte, si Guadalupe logra ganar se hará con el cuarto lugar de la clasificación.

En cuanto al Herediano, segundo en la tabla de posiciones, recibirán en casa al Pérez Zeledón, enfocados en su búsqueda de obtener el bicampeonato.

Liga de Costa Rica: Programación de la fecha 22 del Torneo Clausura

Miércoles 10 de junio

1.30 p. m. Municipal Grecia vs San Carlos

Estadio Allen Riggioni Suárez (Grecia)

4.00 p. m. Jicaral vs Alajuelense

Estadio: Cancha de la Asociación Cívica (Jicaral)

4.00 p. m. Herediano vs Pérez Zeledón

Estadio Eladio Rosabal Cordero (Heredia)

7.30 p. m. La U. Universitarios vs Deportivo Saprissa

Estadio Jorge Hernán Cuty Monge (San José)

9.00 p. m. Cartaginés vs Guadalupe

Estadio José Rafael Fello Meza (Cartago)

(Cancelado) Santos de Guápiles vs Limón

Tabla de posiciones de la Liga de Costa Rica | Torneo Clausura 19-20

Previo a disputarse la jornada 22 del Torneo Clausura, así marcha la tabla de posiciones de la Liga de Costa Rica con Saprissa como líder absoluto.