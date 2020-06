Federico Cúneo habló sobre la frustrada compra de Sporting Cristal junto a su banco de inversión. Con el cuadro ‘rimense’ ahora adquirido por Innova Sports, el expresidente del club brindó detalles de la negociación con Backus y de como, según él, se “abrieron más las puertas para otros que para ellos”.

“Tenía un equipo de gente conmigo donde nos juntamos para hacer una propuesta. Teníamos recursos suficientes para hacer una buena propuesta. Como se sabe, acá no se negocia directamente, sino se encarga un banco de inversión para que lo haga. Teníamos una compañía que estaba trabajando la parte publicitaria de cómo llevar al club a esta siguiente etapa. Para mí, el proceso fue muy mal manejado. El documento de invitación te daba ciertos criterios para la inversión, a medio camino los cambiaron”, señaló Cúneo en conversación con la Asociación de Hinchas Internacional de Sporting Cristal.

“Aceleraban o desaceleraban el proceso de venta cuando querían. El banco de inversión siempre quiso conversar directamente con Backus, pero nunca tenían el tiempo. Pedí alargar el tiempo porque tenía un viaje a Europa, cuando estuve allá, me dijeron que había que presentar la propuesta un jueves. Creo que las puertas estuvieron abiertas para otros mucho más que para nosotros. Creo que hubo un conflicto de intereses muy grande. Cuando me enteré de esto, hablé con directores de la compañía. No se podía vender el equipo a gente que se dedica al comercio de jugadores, eso está penado por la FIFA. Inclusive, pienso que hay más detrás de lo que se sabe de los dueños que están vinculados a otros equipos. Finalmente fueron libres de vender el club a quien querían y eso fue lo que hicieron”, añadió.

Cúneo expresó su molestia por cómo se llevó todo a cabo y afirmó no conocer a los miembros de Innova Sports, ni mucho menos querer trabajar con ellos en un futuro. “Me molestó cómo fue manejado todo, sentarme con gente que me molesta no es una posibilidad. Prefiero ser directo, no tengo nada personal con ellos, no sé quiénes son, no los quiero conocer. Seguramente no estaremos de acuerdo”.

Por otro lado, Cúneo también se refirió a la posibilidad de construcción de un estadio propio. “Lima es una ciudad complicada para hacer un estadio, que pueda tener rutas de acceso, tener permisos, que tengan recursos. No sé cómo se podría resolver ese problema. No puedes tener una infraestructura para poder jugar cada 15 días. Con los números que hay en el Perú hoy en día, es muy difícil”, sentenció.

