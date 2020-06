Ricardo Gareca sobre las selecciones juveniles: “Nunca me interesó que jueguen como la selección mayor”

El logro de Ricardo Gareca al clasificar a la selección peruana a un Mundial después de 36 años lo convierte en un referente del fútbol local. Sin embargo, asume ese logro con mucha humildad respetando la labor de sus colegas. Esa actitud se vio reflejada en una reciente entrevista para un medio chileno.

Su metodología de trabajo solo se basa en la selección absoluta y no cruza la línea. Gareca fue abordado por el tema de que si él había tratado de influir en las selecciones juveniles, el argentino fue cauto y dijo que cada equipo tenía un DT, así que se debía de respetar su labor.

“Está todo relacionado. Lo que no hay es una bajada de línea. A mí nunca me interesó que los juveniles jueguen como la selección mayor, esa bajada de línea a nosotros particularmente no nos gusta porque somos muy respetuosos de los trabajos de los entrenadores. Ellos tienen inquietudes (los técnicos), a lo mejor, diferentes maneras de pensar y en cuanto a eso nos gustan que los entrenadores puedan desarrollarse ellos mismos”, dijo el DT de la selección peruana a CDF Chile.

“Todos apostamos a ganar. Sí tuve una buena relación con los entrenadores, con Daniel Ahmed cuando estuvo, y ahora con Ernesto Arakaki que es el nuevo coordinador de la selección juvenil”, añadió el ‘Tigre’.

En otro momento de la conversación habló sobre Gabriel Costa y lo llenó de elogios por sus logros en el fútbol peruano.

“Gabriel Costa ha tenido un gran nivel en el fútbol peruano. En Sporting Cristal ha ganado campeonatos y ha mantenido un buen rendimiento”, aseguró el estratega argentino.

“Ahora está en un grande como Colo Colo. Es lógico que logre mantener el mismo rendimiento. También se mantuvo con Mario Salas a lado”.

