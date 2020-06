El coronavirus sigue presente en todas las regiones del Perú con 208.823 casos registrados y 5.903 fallecidos. Sin embargo, el proceso de reactivación económica y social ya comenzó y la Liga 1 Movistar 2020 forma parte de ello. A pesar de esto, hay algunas disciplinas como el fútbol femenino que continúan en la incertidumbre.

Cindy Novoa es una de las futbolistas más representativas del país y no solo por su destreza en el campo de juego, sino también por su voz dentro de él. Este miércoles 10 de junio, Radio Ovación conversó con la volante de la selección peruana sobre esta paralización e incógnita que sufre el balompié de mujeres.

La talentosa mediocampista de 24 años protestó nuevamente contra las autoridades deportivas por dejar olvidado el fútbol femenino y poner todas las trabas posibles para su regreso. Asimismo, exigió respeto hacia esta categoría y que haya igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

“Todo es muy complicado porque esta sociedad, aunque no lo quiera reconocer, es muy machista, pero solo queda afrontar las cosas de la mejor manera. En todo el mundo, el fútbol femenino cada día se está haciendo muy fuerte, pero acá, en Perú, aún no creen y no le ponen mucho interés al desarrollo de esta disciplina”, recalcó Novoa.

La elegida mejor jugadora del 2019 explicó las razones por las que el fútbol femenino no se considera profesional: “Hay muchas cosas que impiden su desarrollo en el Perú. Lo primordial es el trabajo de base que hoy en día no existe en el país. No hay apoyo económico necesario y así se hace complicado todo.

“Por ejemplo, con el sueldo de un futbolista de cualquier equipo del medio local, se podría pagar la planilla de todo un equipo femenino. Y es que cada futbolista mujer de los principales equipos ganan entre 700 y 1000 soles, por ahí alguna propina y pasajes extra, pero nada más”, agregó la volante.

Cindy Novoa da a conocer la precariedad con que entrenan ella y sus colegas, y comparó la realidad con la de los equipos de hombres: “A veces no teníamos ni pelotas para entrenar, las personas no saben y creen que reclamamos por las puras, pero solo pedimos un poco de respeto e igualdad. No puede ser posible que mientras los futbolistas varones entran por la puerta principal de la Videna, nosotras tengamos que entrar por la puerta de la avenida Canadá. Felizmente las cosas se han venido arreglando poco a poco con la gente de la FPF, pero por ahora no alcanza”.