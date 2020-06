El asesor legal de la Safap, Jhonny Baldovino, se refirió al tema de Carlos Ascues y la suspensión perfecta que le impuso el club Alianza Lima por supuestamente negarse a la reducción de sueldo en el club ‘victoriano’.

Baldovino dijo que es “mentira” que Ascues no haya aceptado la oferta de Alianza Lima y que sí estuvo de acuerdo con la reducción, más no con el porcentaje. El asesor legal señaló que el mediocampista hizo una contraoferta a Alianza Lima, la misma que hasta ahora mantiene.

“Tuve contacto con Carlos (Ascues) y sus representantes y en este caso hay mentiras o medias verdades. Leí declaraciones de Víctor Hugo Marulanda en donde señalaba que Ascues no aceptó la oferta y yo diría más bien que Alianza no aceptó la oferta de Ascues. Y es más, el jugador sigue manteniendo su oferta y es mentira que Carlos no haya aceptado la rebaja. Eso es mentira, Ascues sí aceptó el recorte. La diferencia entre la propuesta de Alianza y Ascues es mínima. Por ejemplo, Alianza proponía que a Ascues se le descuente el 40 por ciento de sus haberes y el jugador presentó su contrapropuesta, debido a sus posibilidades económicas, y dijo que le podían descontar el 31 por ciento, entonces no había mucha diferencia”, señaló Baldovino a Radio Ovación.

“Ascues habló con sus compañeros y le dijo que estaba de acuerdo con el recorte pero no el porcentaje. Entonces, Marulanda se equivoca en decir que el jugador fue poco solidario ya que la solidaridad es voluntaria, no es impuesta. En este caso en particular, Alianza quiso imponer un descuento a Ascues y no le permitió negociar. Qué dice la ley. Cuando se da una reducción salarial, las partes tienen que estar voluntariamente de acuerdo para que esto se concrete. No tiene que existir presión. Pero, vemos que acá Alianza quiso imponer su fórmula y no aceptó propuesta del futbolista”, agregó.

