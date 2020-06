Con cuatro meses de encierro en Paraguay y dos en el Hotel Palmaroga, Ronaldinho confesó que estos días de prisión han sido complicados debido a que se encuentra en una jornada diferente a la que acostumbrado y porque está alejado de la agente que lo admira.

“No siempre fue fácil, pero intenté alegrarme haciendo lo que mejor hago: jugar al fútbol. Solo estaba triste cuando no podía hacer feliz a la gente. Afortunadamente, he tenido pocas lesiones en mis veinte años de carrera”, expresó Ronaldinho a Mundo Deportivo.

Además fue consultado sobre su estadía en el lujoso hotel de propiedad del Grupo Barcelona, donde jugó seis temporadas de su carrera futbolística.

Ronaldinho se confiesa desde prisión hotel. | Foto: EFE

“Sí, sabía que el hotel pertenece al Grupo Barcelona. Definitivamente, Barcelona y yo parecemos estar unidos. Siempre será mi segunda ciudad y es el club más increíble del mundo. Los fanáticos viven en mi corazón”, expresó el exjugador culé.

Ronaldinho es consciente de que el futuro de fútbol mundial será diferente, ya que la expansión del coronavirus impedirá que haya tranquilidad.

“Nos enfrentamos a una pandemia que nos hace pensar en la próxima temporada. La actual ha sido totalmente comprometida. No tener juegos durante tanto tiempo, imaginar estadios vacíos y no tener esa energía que dan los fanáticos... Tendremos que adaptarnos. Hablar de gestión empresarial no es mi fuerte, pero el esfuerzo tendrá que ser aún mayor para mantener el club al mismo nivel”, enfatizó

