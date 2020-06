Al parecer, la no convocatoria del delantero Claudio Pizarro para la selección peruana que jugó la Copa del Mundo de Rusia 2018 va a ser un tema que seguirá persiguiendo al actual director técnico del combinado nacional, Ricardo Gareca.

En entrevista con el programa Las Voces del Fútbol, el estratega argentino volvió a comentar sobre su decisión de no llevar al atacante del Werder Bremen al Mundial. El ‘Tigre’ incluso hizo una comparación sobre el caso Pizarro con lo que le tocó vivir en el año 1986.

PUEDES VER Ricardo Gareca tendría en la mira a 6 jugadores de Universitario para las Eliminatorias

“Tengo un concepto muy alto de él, y si el merecía estar...yo consideraba que debía estar en México ’86, pero uno como técnico tiene que tomar decisiones y para eso estamos los técnicos, para tomar las decisiones más difíciles. Él no quedó conforme con la que se tomó y lo comprendo”, indicó Gareca.

Como se recuerda, Ricardo Gareca anotó el gol que clasificó a su selección al Mundial de México 1986, precisamente a Perú. No obstante, el director técnico, Carlos Bilardo, no lo tomó en cuenta para formar parte de la plantilla que terminó alzando la copa en aquella cita mundialista.

Sobre las continuas veces que Claudio Pizarro se refirió al tema, Gareca indicó que no tiene problema con ello. “Esas son cosas muy personales, respeto a todos. Yo puedo decir lo que pienso, no lo de los demás, mientras lo haga con respeto, no me molesta. No estoy en desacuerdo con que se me hagan críticas”.

Por otro lado, Gareca admitió que vienen siguiendo al jugador Percy Prado, centrocampista que juega en el Nantes de la Ligue 1 de Francia. “Prado es elegible y ya hemos tenido un contacto con él”, afirmó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.