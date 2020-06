Morientes sobre Advíncula: “Si sigue así, podrá jugar en primera división”

Fernando Morientes es uno de los delanteros europeos más recordados de las últimas dos décadas. Sus goles tanto en el Real Madrid como en el Zaragoza y el Valencia, lo convierten en una voz autorizada para hablar sobre la realidad de La Liga de España, país en el que se desenvuelve el peruano Luis Advíncula.

El ‘Moro’ participó en una rueda de prensa virtual organizada por La Liga Santander, en la cual participó La República. Entre las consultas que le hicieron al exatacante de la selección española resaltó una sobre Luis Advíncula, lateral peruano que juega en el Rayo Vallecano de la segunda división (LaLiga SmartBank).

“Han tenido mala fortuna (Rayo Vallecano), están pasando una temporada algo convulsa. Sobre Advíncula, es un jugador del cual hablan muy bien de él, que es muy veloz, muy rápido. Llama la atención por el poderío físico y es un tipo de jugador que si sigue así, podrá jugar en primera división”, aseguró Morientes.

El equipo del peruano Luis Advíncula protagonizará el primer partido en la reanudación del fútbol español, tras la propagación de la pandemia del coronavirus. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha fijado que la segunda parte del partido frustrado entre Rayo Vallecano vs. Albacete, correspondiente a la jornada 20 de Segunda División, se juegue el miércoles 10 de junio.

Por otro lado, Morientes también se refirió al regreso de La Liga y como no podía ser de otra forma, habló sobre el Real Madrid, equipo cuya camiseta defendió por varios años. El exfutbolista opinó que jugar en el Estadio Alfredo Di Stefano en vez del Santiago Bernabéu no debería significar un cambio muy grande para los dirigidos por Zinedine Zidane.

“Yo imagino que no va a haber demasiados cambios. El Real Madrid conoce el estadio Di Stefano, no tiene por qué afectar. Las sensaciones son buenas, la única incertidumbre podría estar en el hecho de jugar sin público. Yo he jugado como visitante en el Bernabéu y el ambiente es importante, pero las cosas deben seguir igual”, sentenció Morientes.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.