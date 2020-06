Nos verán volver: regresa la Liga 1

Pese a que el cónclave fue de manera virtual, el humo blanco fue visto en todo el territorio nacional. La tan esperada reunión entre la Federación Peruana de Fútbol y los presidentes de los clubes de la Liga 1 tuvo resultados positivos y permitió conocer las fechas y el sistema de campeonato sobre el cual el fútbol regresará a las canchas peruanas.

Como si de un regalo tardío de Fiestas Patrias se tratase, el viernes 31 de julio fue el día elegido para que el balón vuelva a rodar, no sin antes vivir todo un proceso de preparación que incluye medidas de bioseguridad para reducir la posibilidad de tener contagios.

En ese sentido, junio será un mes de planificación y acondicionamiento, teniendo el 15, 16 y 17 como días dedicados a recabar las pruebas moleculares a jugadores y demás personal involucrado en los partidos restantes. Los entrenamientos individuales arrancarán el 22 de junio y los grupales van desde el 29 del mismo mes.

Desde el 6 de julio, los equipos podrán entrenar con su plantel completo, con la obligación de tener todo listo para presentarse en Lima entre el 28 y 29. La capital del país fue confirmada como la sede única del campeonato.

Sistema de emergencia

El Apertura se reanudará tomando en cuenta las 6 primeras fechas que ya fueron jugadas, manteniendo el puntaje obtenido por los equipos. Las 13 fechas restantes (130 partidos) se jugarán para determinar al ganador de este torneo. El primer certamen del año terminaría el 4 de octubre.

El Clausura se jugará con el sistema de liguillas y tiene programado su inicio el 11 de octubre, dividiendo a los equipos en grupos de pares e impares de acuerdo a sus posiciones en la tabla del Apertura. Una vez completadas las 9 fechas de las liguillas, los líderes de cada grupo definirán al ganador del Clausura.

Finalmente, la Liga 1 entrará en etapa de play-off con los ganadores del Apertura y Clausura, además de los dos mejores del acumulado. Utilizando el sistema de semifinales y final, se coronará al campeón nacional 2020.

El contexto obliga a tener un calendario apretado, no obstante, al tener a todos los equipos concentrados en una sola ciudad se optará por jugar partidos a mitad de semana.

Sí habrá descenso

Pese a que en la reunión hubo algunas voces resistentes, se confirmó que algunos clubes perderán la categoría. La cantidad depende de los torneos de ascenso. Con la esperanza de que la Liga 2 y la Copa Perú aporten un equipo cada uno para el próximo año, serán 4 los descendidos.

Sin embargo, si no se efectuara la Copa Perú, los descendidos serían 3 y si no se jugara ninguno de los dos torneos de ascenso (Copa Perú y Liga 2), los que perderían la categoría serían 2. Todo de acuerdo al puntaje acumulado de los clubes en cuestión.

Acuerdos económicos

La pandemia ha golpeado financieramente a todos los clubes y si a eso le sumamos que ningún equipo ejercerá una localía estable, la FPF habría decidido asumir una serie de compromisos económicos para que el torneo se desarrolle sin problemas. En ese sentido, el ente rector del fútbol peruano habría ofrecido liberar el 10% de los derechos de televisión, además de solventar el costo del arbitraje y las pruebas moleculares y serológicas durante los entrenamientos y competencias.

Asimismo, la FPF podría asumir las pruebas de Covid-19 adicionales de los clubes que viajen a Lima, además del costo total de inspectores, delegados, recogebolas y pruebas antidoping. Los costos del mantenimiento de canchas y estadios también correrían por parte de la Federación.

Así se jugará la jornada del regreso

Pese a que aún no hay horarios, los partidos de la fecha 7 son los siguientes: Cantolao vs. Universitario, Universidad San Martín vs. Deportivo Municipal, Sport Huancayo vs. UTC, U. César Vallejo vs. Melgar, Sport Boys vs. Sporting Cristal, Alianza Lima vs. Binacional, Alianza Universidad. vs Carlos A. Mannucci, Llacuabamba vs. Ayacucho FC, Carlos Stein vs. Cusco FC. y Cienciano vs. Atlético Grau.

