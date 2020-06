Jack Durán reveló que sufrió amenazas e intentaron sobornarlo en partido de Copa Perú

A las versiones sobre la inestabilidad y peligro que reina en la Copa Perú se le suma el testimonio de Jack Durán, quien sorprendió al confesar que fue víctima de amenazas durante el 2016, cuando pertenecía a las filas de Piratas FC.

El actual jugador de Alianza Universidad reveló que como consecuencia de su rechazo a una propuesta de soborno tuvo que lidiar con atentados y llamadas de advertencia a su madre, incluso aseguró que lo atacaron cuando salió de un compromiso con su entonces club.

“En Copa Perú, cuando iba jugar ante Pirata FC, llamaron a mi mamá y le dijeron que si jugaba me compre un nicho de muerte. Todo por no aceptar una plata (soborno). También afuera del estadio de Chavelines los hinchas me patearon la cara”, declaró Jack Durán a TV Perú Deportes.

Jack Durán reveló que recibió amenazas cuando jugó en Copa Perú. | Foto: GLR

En una etapa apartada de esos oscuros momentos, el volante de 28 años tiene muchos propósitos por cumplir y espera concretarlos en el equipo huanuqueño, donde espera levantar el título nacional, mientras tanto disfruta de la posición en la que se ubican en el Torneo Apertura.

“Nunca me rendí, toqué fondo, pero siempre creía que podía cumplir mis sueños. Creo que todavía no llego a mi mejor rendimiento. Tengo mucho para mostrar con Alianza Universidad. Tenemos un gran equipo para ser campeones y apuntamos a eso”, sostuvo.

Asimismo, Jack Durán contó que la selección peruana seguirá siendo su principal objetivo, en el que espera compartir equipo con uno de sus amigos más cercanos del fútbol, André Carrillo.

“El otro día hablé con André. Me dijo que se alegraba por verme destacando. También que quería verme en la selección. Ese es un sueño de siempre, espero ansioso el llamado. Yo quiero jugar con él nuevamente. Me alegro le vaya bien”, confesó.

