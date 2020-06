Hace unos días, el Werder Bremen hizo oficial el fichaje de la joven promesa ecuatoriana Johan Mina (17 años); quien brilló en el último Sudamericano de la categoría que se disputó en Perú el 2019.

En su llegada al cuadro ‘lagarto’, Mina habló sobre uno de los futbolistas peruanos en el extranjero más exitoso de todos los tiempos: Claudio Pizarro.

“Toda Latinoamérica conoce a Claudio Pizarro. Cuando se habla del Werder Bremen lo primero que se nos viene a la cabeza es Pizarro . No solo por la cantidad de goles que lleva a la espalda, sino también por su increíble carrera”, sostuvo Mina al portal web de Bremen.

“Incluso, antes del juego, noté que los fanáticos usan la camiseta de Claudio Pizarro. No importa si es un número 4 o 14, lo principal es que son de él. Eso muestra claramente lo popular que es aquí”, agregó Mina sobre Pizarro.

Fernando Morientes: “Llamó la atención no haber visto a Pizarro en el Mundial”

Morientes manifestó que le llamó la atención que su colega peruano, que además fue contemporáneo a él, no haya sido convocado para la cita mundialista de Rusia 2018.

“Pizarro es un jugador mítico del Perú y es verdad que no verlo en un Mundial llama la atención. Desconozco los motivos y no puedo opinar mucho. Yo he ido a mundiales algunas veces y otras veces no he ido y así es esto. Seguramente en ese momento no se encontraba en su mejor momento o era una decisión del comando técnico”, afirmó el exfutbolista del Real Madrid.

