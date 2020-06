Fernando Morientes: “Llamó la atención no haber visto a Claudio Pizarro en el Mundial”

Si de delanteros de calibre mundial hablamos, el nombre de Fernando Morientes destaca entre los más recordados. Sobre todo por aquellos que siguieron de cerca aquel Real Madrid de finales de los años 90 e inicios de la década del 2000. Si alguien tiene autoridad para hablar sobre gestores del gol, es él.

El ‘Moro’ participó en una rueda de prensa virtual organizada por La Liga Española en la que estuvo presente La República. El exatacante español se refirió a varios temas incluyendo su opinión sobre la ausencia de Claudio Pizarro de la selección peruana que participó en el Mundial de Rusia 2018.

Morientes indicó que le llamó la atención que su colega peruano, que además fue contemporáneo a él, no haya sido convocado para la cita mundialista. Sin embargo, no se animó a especular alguna razón para su ausencia.

“Pizarro es un jugador mítico del Perú y es verdad que no verlo en un Mundial llama la atención. Desconozco los motivos y no puedo opinar mucho. Yo he ido a Mundiales algunas veces y otras veces no he ido y así es esto. Seguramente en ese momento no se encontraba en su mejor momento o era una decisión del comando técnico”, aseguró el exfutbolista del Real Madrid.

Sin embargo, Morientes también admitió que no pudo ver el desempeño de la selección peruana en Rusia 2018. “No podría dar una valoración de lo que hizo Perú en el Mundial pero de ahora en adelante estaré muy atento”, indicó.

Durante la rueda de prensa, Fernando Morientes también habló sobre el retorno de La Liga de España, la misma que se dará desde este jueves 11 de junio.

“En cuanto a la vuelta, todos estamos deseosos de ver este nuevo estado del fútbol. Los equipos llevan 3 meses sin competir. Todos tenemos muchas ganas. Creo que los clubes han seguido un buen protocolo. Los avances tecnológicos que se van a ver van a traer una experiencia nueva para todos”, sostuvo.

