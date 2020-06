Álvaro Barco fue inhabilitado por 4 meses por Comisión Disciplinaria de la FPF

La Comisión Disciplinaria de la FPF decidió sancionar con 4 meses de inhabilitación al gerente deportivo de la Universidad San Martín, Álvaro Barco, quien no podrá ejercer ninguna actividad relacionada al fútbol, además de pagar una multa de 3 UIT.

Según la resolución, este castigo fue aplicado ya que Barco habría incurrido en una infracción prevista en el artículo 65 numeral 2 del Reglamento Único de Justicia de la FPF. Es decir, una supuesta “incitación a la hostilidad o a la violencia”.

PUEDES VER Álvaro Barco confirmó que no lo aceptaron en reunión virtual de clubes de la Liga 1

“Se ha dispuesto sancionar al señor Álvaro Barco Andrade, Gerente Deportivo del club Universidad San Martín con la suspensión de cuatro meses de prohibición para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol, sanción que será computada a partir del día siguiente de la notificación de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 literal F del Reglamento Único de Justicia y una multa de 3 UIT de conformidad con el artículo 41 del Reglamento Único de Justicia, por la infracción prevista en el artículo 65 numeral 2 del Reglamento Único de Justicia”, señala el documento.

De acuerdo al comunicado, la sanción aplicada a Barco responde a sus declaraciones en torno al apoyo que se les habría brindado a los cuatro clubes que no poseen derechos de televisión, por parte de la FPF. Asimismo, por poner en tela de juicio la sanción emitida por Conmebol en contra de Agustín Lozano por el caso de reventa de entradas.

Cabe recordar que Álvaro Barco manifestó este lunes que el presidente de la FPF, Agustín Lozano, lo discriminó por no dejarlo asistir a la reunión que se entabló con los clubes de la Liga 1.

"Lamentablemente, la Universidad San Martín no ha podido participar de la reunión porque consideramos que, en una reunión informativa deportiva, no vemos conveniente que un presidente de la Federación discrimine, no tiene por qué decidir quiénes van y quién no va. Simplemente, me mandó una comunicación que solo la entiende él (Lozano) y lamentablemente, no pude participar”, expresó a Radio Capital.

Álvaro Barco fue inhabilitado por 4 meses por Comisión Disciplinaria de la FPF. Foto: Captura

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.