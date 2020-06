Los dos campeonatos que consiguió Gabriel Costa en tres temporadas con Sporting Cristal dejaron en los hinchas rimenses un grato recuerdo de su paso por el equipo celeste. El uruguayo nacionalizado peruano llegó al club de La Florida en el 2016 de forma algo sorpresiva, pues venía de jugar dos años para Alianza Lima y muchos daban por hecho que continuaría siendo futbolista blanquiazul.

En una entrevista con el programa El Cristal con que te miro, ‘Gabi’ reveló quién lo convenció de aceptar la propuesta de los bajopontinos. “En Alianza me mantenía bien y me querían, pero la llegada de Mariano Soso me convenció para llegar a Cristal. Mariano me pegó una llamada y me convenció de jugar en Sporting Cristal”, declaró.

El volante expresó que el técnico argentino tuvo mucho que ver también para que pudiera mostrar un buen desempeño. “El hincha de Cristal siempre quiere ganar. Siempre te pide que dejes algo más. El primer año que llegué me fue bien, luego tuve una lesión y lo mental también juega. La llegada de Mario me dio mucha confianza para recuperar mi mejor nivel”, continuó.

Si bien actualmente se encuentra pasando momentos difíciles en Colo Colo, Costa se mostró confiado en superar las dificultades para volver a jugar, pues confesó que su prioridad es mantenerse en competencia en la liga chilena. No obstante, se mostró agradecido con los hinchas celestes que piden su regreso al equipo.

“Me encantaría volver a Cristal pero no sé qué pasará en el futuro. Me hicieron sentir bien. Agradezco a los hinchas por la muestras de cariño que me hicieron sentir en casa”, finalizó.

