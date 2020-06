WWE Raw EN VIVO HOY en español: ver aquí el show rojo previo a Backlash 2020

WWE Raw EN VIVO | Ver WWE en español por Internet Gratis | LIVE STREAMING | HOY se desarrolla (TRANSMISIÓN ONLINE vía Fox Sports 2) desde el Performance Center de Orlando, Florida. Este show de lucha libre podrás seguirlo a través del minuto a minuto que hará La República Deportes.

Horarios de HOY para ver WWE Monday Night Raw

La edición 1411 de WWE Raw, donde veremos la parte final de algunas de las historias creadas para el evento Backlash 2020, empezará a las 7.00 p. m. (hora en Perú). Aquí te mostramos los horarios del programa en los diferentes países:

México - 7.00 p. m.

Ecuador - 7.00 p. m.

Colombia - 7.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.) - 8.00 p. m.

Bolivia – 8.00 p. m.

Venezuela - 8.00 p. m.

Paraguay - 9.00 p. m.

Chile - 9.00 p. m.

Argentina - 9.00 p. m.

Uruguay - 9.00 p. m.

Brasil - 9.00 p. m.

A días de Backlash 2020, Edge volverá a aparecer en cámaras junto con quien salió varias veces campeón en parejas de la WWE: Christian. Ambos estarán en el segmento The Peep Show y hablarán sobre la lucha de este domingo contra Randy Orton.

Por otro lado, luego de perder su campeonato femenino en el evento ‘NXT TakeOver: In Your House’, Charlotte Flair volverá a la acción para enfrentar a Asuka, actual monarca de la mujeres en Monday Night Raw. La lucha no será por el campeonato de la japonesa, pero la ‘Reyna’ quiere otra oportunidad titular.

Asimismo, Bayley y Sasha Banks reaparecerán en Raw como nuevas campeonas por parejas de la WWE. En el último show de SmackDown, ambas vencieron a Nikki Cross y Alexa Bliss. Esta noche darán un mensaje y tal vez se encuentren con las Icónicas, quienes desde su regreso están deseosas de volver a lograr los títulos.

Finalmente, Rey Mysterio nuevamente dará la cara para seguir hablando de lo ocurrido con Seth Rollins, quien le lastimó gravemente el ojo hace varias semanas. El enmascarado no quiere que su nombre y el de su familia se siga mancillando.

¿Dónde ver WWE Raw HOY en español?

Si deseas seguir los mejores momentos de WWE Raw en español, podrás verlo por el siguiente canal de transmisión para toda América Latina: Fox Sports 2.

No obstante, si quieres presenciar el show de la marca roja en inglés, en Estados Unidos podrás sintonizarlo EN VIVO por USA Network y por Internet a través de WWE Network.

