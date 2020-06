Si Gregorio Pérez no regresa, ¿Edgardo Adinolfi dirigiría a Universitario?

La Liga 1 2020 vuelve el próximo 31 de julio -tras más de dos meses de paralización por coronavirus- luego de la aprobación de los protocolos sanitarios. Universitario de Deportes tiene los trámites avanzados para el retorno a Lima d técnico Gregorio Pérez y jugadores desde Montevideo, con el fin de comenzar con los entrenamientos de cara a la reanudación del campeonato.

Sin embargo, hay un problema que podría presentarse en el club crema. El Gobierno anunció un decreto donde las personas vulnerables deberían firmar un documento para asistir a sus labores, debido a la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, el DT uruguayo de 72 años, comentó que por su avanzada edad podría no volver al Perú.

“Espero volver, porque soy un hombre de fe, regresar a Perú. Si no es así, igualmente estoy agradecido, aunque se puede truncar un sueño. Muchos pueden pensar que lo mío es demagogia, pero no es así, es lo que siento. Me va a doler si no puedo regresar, pero tendré que aceptar la realidad. Espero que sea porque realmente no pueda hacerlo producto de la edad”, señaló Pérez a Movistar Deportes.

Según el diario Líbero, Gregorio Pérez habría aceptado firmar la declaración jurada del Gobierno para no movilizarse por las calles al ser una persona de riesgo, pero para la administración de la ‘U’ no sería suficiente, puesto que, el administrador Carlos Moreno indicó que buscan una excepción de responsabilidades al 100 %, en todos los aspectos.

En ese sentido, si Gregorio Pérez decide no retornar al Perú para dirigir a la ‘U’, su asistente técnico Edgardo Adinolfi, quien se quedó en Lima cumpliendo con el estado de emergencia nacional, tampoco se hará cargo del primer equipo. La administración seguirá en reuniones con el comando técnico para llegar a un acuerdo.

