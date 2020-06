Sin el Monumental: Universitario busca un colegio para poder entrenar

La mayoría de los clubes de la Liga 1 ya alistan su plan logístico para volver a los entrenamientos de forma gradual como manda el protocolo de la FPF y de cada institución. Sin embargo, en Universitario hay incertidumbre al no tener un campo donde entrenar para llegar aptos a la reanudación del Torneo Apertura 2020, que se paralizó en marzo por la propagación del nuevo coronavirus en el país.

¿Y el estadio Monumental o Campo Mar? Estos recinto deportivos quedaron totalmente descartados,. así lo aseguró el DT ‘crema’ Gregorio Pérez en Movistar Deportes.

“Para desarrollar los entrenamientos no vamos a contar con Campo Mar ni con el Monumental. Eso me manifestaron los dos señores (Carlos Moreno y Francisco Gonzales). Eso es producto de la interna de las dos administraciones. Los que me contestaron tienen las llaves y la situación financiera está sobre Gremco”.

¿Cuál es la solución? El uruguayo manifestó que los directivos están buscando un colegio que cumpla con los requisitos para que el plantel ‘merengue’ pueda realizar sus trabajos. Eso sí, hizo hincapié en que no cuentan con los materiales para realizar los ejercicios.

🎙️#GregorioPérez : "Estoy con deseo de regresar a Perú. Si se regresa a trabajar no vamos a contar con Campomar, ni con el Monumental"

🎥#DespuésDeTodo pic.twitter.com/5Vq8hfVCds — Fiesta TribUnera (@FTribUnera) June 8, 2020

“Están tratando de concretar algún campo de entrenamiento. Están haciendo esa gestión en algunos colegios. Es una gran preocupación. Teníamos todo organizado con las comodidades que nos brindaba Campo Mar. Dado lo que le manifesté (por los problemas dirigenciales) ni siquiera contamos con lo más elemental. Esto se refiere a los materiales”, dijo el técnico de Universitario.

Asimismo, Gregorio Pérez manifestó que intentarán solucionar este tema para no tener problemas en los entrenamientos.

“El señor Gonzales le ha pedido la lista de materiales para que pueda ser llevado al campo de entrenamiento. Es una gran preocupación. No depende de nosotros. Esperamos que los problemas se puedan solucionar”.

