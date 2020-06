Durante el estado de emergencia por coronavirus, Latina transmitió el primer triunfo de la selección peruana en la historia de los mundiales. Un 2 de junio de 1970, Perú logró una remontada histórica por 3-2 frente a Bulgaria en el Estadio León por el Mundial de México, con goles de Alberto Gallardo, Héctor Chumpitaz y Teófilo Cubillas.

El Perú vs. Bulgaria, que se jugó hace 50 años, sirvió para que varias generaciones vuelvan a vivir aquel encuentro y para otros que aún no habían nacido, como es el caso del hijo de Johan Sotil, hijo de Hugo ‘Cholo’ Sotil.

El actual jugador de Santos de la Segunda División reveló la sensación que sintió al ver jugar a su padre Hugo, quien ingresó a los 51 minutos por Julio Baylon. Además contó la peculiar broma que le hizo al finalizar el partido.

"Me encantó ver el partido, me emocioné mucho porque nunca había visto jugar a mi papá. Es increíble la clase de futbolista que pudo ser mi papá y felizmente que nos fue bien en el partido contra Bulgaria. […] Conversamos y me dijo que viéndolo ya podía aprender a jugar (risas). Con el partido de ayer, ya me quité la espina de verlo. He comprobado que mi padre fue un 'crack'", dijo Sotil a Ovación.

Para Johan Sotil, su padre Hugo es más valorado en España —donde jugó varias temporadas en el Barcelona— que en Perú, sin embargo, él es consciente de que “hay mucha gente que le guarda un gran aprecio y eso lo sabe muy bien. Él está agradecido con los hinchas".

Finalmente, el volante de 37 años habló sobre las diferencias entre el juego de la selección peruana de 1970 con la actual. "Son tiempos diferentes, pero cada época tuvo lo suyo y la idea es valorar los logros. A mí me emociona que mi papá haya destacado en su época y eso es con lo que más me quedo", concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.