Ángel Di María es uno de los jugadores que queda de antigua ‘camada’ de la selección argentina integrada por Lionel Messi, Sergio Agüero, Nicolás Otamendi, entre otros, la cual perdió terreno en las últimas convocatorias.

La estrella del PSG jugó la Copa América 2019 –donde lograron el tercer puesto- y el entrenador Lionel Scaloni no lo volvió a llamar más para los amistosos frente a Chile, México, Alemania, Ecuador, Brasil y Uruguay.

El ‘Fideo’ se mostró en desacuerdo con la decisión que tomó el técnico de la ‘Albiceleste’, debido a que había realizado una buena campaña en Francia con ocho goles y 14 asistencias (el máximo de su club) antes de la finalización de la Ligue 1 por la pandemia del coronavirus.

“Acabo de terminar una excelente temporada y no me llamaron (a la selección de Argentina) ni una vez. Yo siempre estoy a disposición del equipo. Esta temporada tenía en mente jugar una última Copa América, pero al ver que en cada convocatoria ni siquiera me llamaban comencé a perder la esperanza”, dijo Di María al diario L’Equipe.

En ese sentido, Di María, de 32 años, pidió un lugar en la selección argentina para el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2020. “Trataré de dar lo máximo en este tiempo para demostrar que puedo ayudar al equipo. No importa si me llaman de titular o de suplente, yo quiero estar allí e intentar ganar algo con mi país”, concluyó.

