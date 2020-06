El olfato goleador de Ysrael Zúñiga lo llevó a vestir camisetas de los clubes más importantes del fútbol peruano como Universitario, Sporting Cristal y Melgar. El exdelantero confesó en una reciente entrevista que su presente pudo ser otro si no hubiese sido futbolista profesional.

“El fútbol me salvó porque sino hubiera sido delincuente. Vivo agradecido con Sporting Cristal que me ayudó a crecer como persona. A mí, me hubiera encantado jugar en el Sport Boys, yo vivía en el Callao y siempre tuve un cariño por el equipo, hasta gratis hubiera jugado”, declaró el 'Cachete’ Zúñiga en Npelotas.

Zúñiga no solo demostró sus dotes frente al arco en el torneo local; el fútbol lo llevó a disputar ligas como la de Argentina, México, Turquía e Inglaterra. En esta última defendió los colores de Coventry City F.C.; con esa experiencia ganada en el fútbol inglés se animó a aconsejar a Kluiverth Aguilar, lateral de Alianza Lima que fue vendido a la empresa que maneja el Manchester City.

“En Inglaterra se va a encontrar con una mentalidad distinta, competitiva al 100 %. Hay jugadores de diferentes países, todos con hambre de gloria. Lo primero que debe hacer es aprender el idioma. Si los entrenadores te dan pautas o conceptos y tú no entiendes, estás en desventaja. Debe también conocer la cultura, la historia. Es importante formar parte de una identidad, agarrarle cariño a la ciudad para que cuando juegues, la defiendas como si fuera tu hogar”.

‘Cachete’ también supo vestir la casaquilla de la selección peruana; sobre esta opinó que cuando Paolo Guerrero y Jefferson Farfán pasen al retiro, la ‘bicolor’ se verá disminuida.

“Cuando Guerrero y Farfán se retiren, vamos a sufrir mucho porque están en otro nivel. Muchos futbolistas maduramos muy tarde, nos damos cuenta que debemos aprovechar nuestro talento con 28 a 30 años. La aparición de los psicólogos o los ‘coach’ ayudan a los chicos en su formación y uno debe darse cuenta que no debe esperar tener 25 a 30 años para competir por un puesto”.

